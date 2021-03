Paura nel Sud Italia, scossa di terremoto all’alba. Poco prima c’era stato un altro evento sismico

Nella mattina del 6 marzo 2021, l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato, nella zona nord-ovest della Sicilia, una scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Più precisamente, il sisma è stato registrato alle ore 5:43 di sabato 6 marzo 2021. L’epicentro si trova in provincia di Messina, a Capo D’Orlando.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è avenuta la mattina di sabato 6 marzo 2021 nella zona nord-ovest della Sicilia. Come riportato dall’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, l’intensità della scossa è compresa tra 2.9 e 3.4 gradi della scala Richter.

Nonostante il sisma sia stato considerato molto leggero, è comunque probabile che i residenti dell’epicentro abbiano avvertito la scossa. In particolar modo, il sisma è avvenuto seguendo le seguenti coordinate geografiche: latitudine 38.37 e longitudine 14.6. L’epicentro della scossa si trova a Capo D’Orlando, in provincia di Messina.

L’ipocentro, invece, si registra a 8 km di profondità. Qualche ora prima il verificarsi del leggero sisma, l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato un’altra leggera scossa. In particolar modo, si tratta un evento sismico di intensità più lieve, 2.6 gradi. Stando a quanto riportato dall’Istituto Nazionale, la scossa è avvenuta alle 03:18 ad una profondità molto elevata, 145 km.

Per quanto riguarda quest’ultima scossa, l’epicentro si registra in mare tra la Sicilia e la Calabria. Infatti, è stato osservato a 19 km dal comune di Villafranca Tirrena, a 25 km da Messina. In tutti e due gli eventi sismici che si sono verificati, non si osservano danni a persone o cose.

Sisma in Sicilia, la genesi di un terremoto

Un terremoto è un fenomeno caratterizzato da rapide e brusche vibrazioni del sottosuolo, dovute alla liberazione di energia che si accumula negli anni nelle rocce litosferiche. Tutto ciò dipende dai movimenti delle placche litosferiche. Il punto interno alla Terra in cui si orinano le vibrazioni che causano un terremoto prende il nome di ipocentro.

Ogni anno sulla Terra si verificano più di un milione di terremoti. Di questi, la maggior parte non sembra avere effetti dannosi sulle costruzioni e gli abitanti del Pianeta non sembrano avvertire la maggior parte di queste scosse.