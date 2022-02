Protagonista di questa storia è Pierpaolo Pannisco il quale è diventato insegnante a soli 21 anni. In occasione di un’intervista, il ragazzo ha deciso di raccontare la sua storia ed ha rivelato come è abituato ad insegnare con i propri studenti. Conosciamo meglio uno dei docenti più giovani d’Italia.

Pierpaolo Pannisco è uno degli insegnanti di scuola più giovani d’Italia. Il ragazzo ha soli 21 anni e attualmente svolge la professione di docente presso un istituto di Reggio Emilia. Originario di Calitri, piccolo centro in provincia di Avellino, ha conseguito il diploma nell’anno 2019 ed ha dato sei esami per ottenere l’abilitazione per l’insegnamento.

In seguito ha subito effettuato la domanda per poter esercitare la professione di insegnante. In attesa di una convocazione, il 21enne si è dedicato ad altri lavori: ha lavorato come barista in Calabria e poi come tornitore per un’azienda locale. Tuttavia, un venerdì di settembre, improvvisamente la sua vita è cambiata.

Un scuola di Reggio Emilia aveva bisogno di un professore di Meccanica e il diretto interessato era tenuto a dare la disponibilità entro 48 ore. Pierpaolo non ha perso neanche un minuto a parlare con la famiglia e la sua fidanzata per accettare il posto. Qualche giorno dopo si è presentato a scuola e l’addetta all’amministrazione le ha detto:

Guardi le iscrizioni sono chiuse.

Tuttavia, durante l’intervista, il ragazzo non ha negato che i primi giorni di lavoro è stato costretto ad affrontare alcune difficoltà. Queste sono state le sue parole:

Non nego che i primi giorni è stata “dura”, ma non a livello mentale, ma per il semplice motivo della poca differenza di età tra me “docente” e gli alunni però poi pian piano tutto è andato verso il verso giusto.

E per questa cosa vorrei ringraziare i miei genitori in primis e la mia ragazza che mi hanno sostenuto mentre le altre persone mi giudicavano per la mia passione.

Non è tutto, Pierpaolo Pannisco ha anche spiegato come è solito lavorare con i suoi alunni. Durante le sue lezioni, lui stesso trascorre il tempo ad ascoltare gli, d’altronde la comprensione è un fattore che può mancare nel rapporto insegnante-alunno: