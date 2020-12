Brutto spavento questa sera a Pozzuoli, dove la popolazione ha avvertito in maniera distinta una scossa di terremoto. A precederla un fragoroso boato, che ha messo in apprensione coloro che lo hanno sentito.

Fenomeno sismico a Pozzuoli

Il fenomeno sismico è stato principalmente percepito nella zona alta della città flegrea, dove sorge il Vulcano Solfatara, ma l’evento è stato talmente significativo da essere stato captato pure nella zona dell’Anfiteatro Flavio, in quella del lungomare di via Napoli e perfino ad Arco Felice, quartiere periferico del Comune campano.

I rilevamenti dell’Osservatorio Vesuviano

La scossa è chiaramente visibile anche nei grafici dei sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, che a Pozzuoli hanno rilevato un picco consistente, così come nelle stazione di Bacoli e Baia. Per coloro che non lo sapessero, l’Osservatorio Vesuviano è il più antico osservatorio vulcanologico del mondo, sezione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dedicato alla zona sismica e vulcanica campana.

Come riferisce l’Ingv, la scossa si è precisamente verificata alle ore 20.23 ed è stata di magnitudo 1.8. L’epicentro è stato individuato a 5 km a Sud-Est di Pozzuoli, mentre, a causa della profondità esigua, l’evento sismico è stato nitidamente avvertito dai residenti. Difatti, l’ipocentro è stato individuato a 2 km di profondità.

Il pesante acquazzone ha alimentato il timore

Il pesante acquazzone che si è abbattuto su Napoli e provincia ha peraltro contribuito ad alimentare il timore dei cittadini della città flegrea; che convivono da decenni con il bradisismo e con i fenomeni sismici, pure di intensità elevata. Come spesso accade in tali circostanze, centinaia di persone si sono riversate sui social network per commentare quanto è successo, chiedendo anche maggiori delucidazioni in merito al terremoto.

Il post del sindaco di Bacoli sulla scossa a Pozzuoli e dintorni

Sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha confermato i fatti. Si sono ravvisate diverse scosse sismiche nei campi flegrei, percepite in differenti punti del territorio e da parecchi cittadini di Bacoli.