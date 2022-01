È di poche ore fa la notizia del ricovero in terapia intensiva dell’ex bassista e voce dei Pooh, Red Canzian. L’artista è stato colpito da una grave infezione al cuore ed ha rischiato la setticemia. A spiegare le sue condizioni ed aggiornare i suoi numerosissimi fan, è stata la moglie Bea Niederwieser.

Dopo il grandissimo spavento, Red Canzian è uscito dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello, a Treviso. Le sue condizioni di salute, come la stessa moglie ha spiegato, sono migliorate.

L’artista però dovrà rimanere ancora ricoverato per qualche giorno e dovrà rimanere lontano dal palco per un po’.

Sta migliorando, ma per un po’ di tempo non potrà salire sul palco.

Anche lo stesso ex bassista dei Pooh aveva lasciato un messaggio, dopo che ha dovuto rinunciare al suo spettacolo Casanova opera pop a San Donà.

Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto, come io e tutti i miei collaboratori abbiamo lavorato in questi tre anni.