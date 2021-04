Senzatetto ritrova la sua famiglia: ecco la straordinaria trasformazione

Questa è la storia di un povero senzatetto che viveva in strada da tre anni. Si tratta di João Coelho Guimarães, un uomo di origini brasiliane di 45 anni il quale non aveva più notizie della sua famiglia da ormai dieci anni. Un gesto di grande solidarietà ha cambiato completamente la sua vita: grazie ad una straordinaria trasformazione l’uomo ha ritrovato i suoi affetti.

A rendere nota questa commovente storia è stato Alessandro, un barbiere che ha avuto la possibilità di conoscere meglio l’uomo e di dargli un grande aiuto. Lui stesso ha raccontato il giorno in cui João Coelho Guimarães si è presentato nel suo negozio:

È venuto da noi al salone e gli abbiamo chiesto se avesse fame o volesse qualcosa da mangiare. Lui ha rifiutato e ci ha chiesto se avessimo un rasoio affinché potesse tagliarsi la barba. È stato allora che ci è venuta l’idea. Tutti quelli che erano presenti al negozio in quel momento hanno deciso di aiutarlo in maniera diversa, offrendogli una giornata di bellezza.

Dunque, stando alle parole del ragazzo, si è trattato di un vero e proprio restyling completo. Il povero senzatetto ha avuto la possibilità di pulirsi e non solo. Lui stesso ha avuto la fortuna di ricevere anche dei vestiti nuovi: tre camicie, dei pantaloni, scarpe nuove ed una giacca.

Una brillante idea che è venuta in mente all’improvviso ad Alessandro e a tutti coloro che erano presenti nel negozio in quel momento. Non è tutto. A seguito dell’incredibile trasformazione, il nuovo look del pover’uomo è stato condiviso sui social.

Nel corso di poche ore le immagini sono diventate virali e non molto dopo è accaduto qualcosa di incredibile. L’uomo ha ritrovato la sua famiglia la quale credeva morto suo figlio da ormai 10 anni. Nel dettaglio, a riconoscerlo è stata sua sorella Maria:

Vive a Brasilia e aspettava di ricevere sue notizie da 10 anni. Aveva anche pensato che fosse morto.

Tuttavia, a seguito della reunion e del grande gesto di solidarietà, João Coelho Guimarães ha deciso di rimanere in strada: