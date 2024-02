Aveva solo 33 anni, Stefano Salanitro è stato trovato senza vita lungo i binari di via San Marco a Vigevano, in provincia di Pavia. La triste vicenda è accaduta lo scorso 2 febbraio.

Stefano Salanitro era molto conosciuto nella comunità, era un insegnante di karate. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al 33enne. È stato trovato vicino ai binari, con diversi graffi sul corpo e diverse ferite alla testa. Le autorità hanno avviato subito le indagini e dalle prime indiscrezioni diffuse, sembrerebbe che gli inquirenti abbiano già escluso l’ipotesi di un delitto. Sarà solo l’esame autoptico a far luce sulla verità e ad evidenziare la causa certa del decesso dell’uomo.

L’allarme agli agenti è arrivato dopo la chiamata di alcuni passanti, che si sono ritrovati dinanzi alla tristissima scena. I testimoni parlavano di un corpo senza vita che giaceva sui binari della ferrovia Milano-Mortara. I soccorritori hanno tempestivamente raggiunto il posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Stefano.

Da subito è stato evidente che le ferite riportate non potevano essere compatibili con l’impatto con il treno. Cosa è accaduto allora a Salanitro? Le indagini sono ancora in corso, dopo aver escluso il delitto, sono due le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine. Un incidente inaspettato, una caduta magari dovuta a un malore, che potrebbe averlo fatto cadere ed urtare con il treno oppure un gesto estremo. C’è però un dettaglio che non si riesce a comprendere. Il 33enne non indossava la maglietta. Per quale motivo?

Stefano era un uomo molto conosciuto e stimato. Prima come giocatore di calcio per la Pro Vigevano e poi come istruttore di karate. Tutti in queste ore lo stanno descrivendo come una persona tranquilla e sempre solare. Era papà di un bimbo, nato dalla relazione con la sua ex compagna. Saranno solo ulteriori indagini a far luce sulla vicenda.