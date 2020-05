Terremoto a Roma, scossa nella notte: magnitudo di 3,3 Roma, una scossa di terremoto di magnitudo di 3,3 è stata registrata nella notte e ha spaventato molto i residenti; ecco qual è la situazione adesso nella capitale

Una scossa di terremoto di magnitudo di 3.3 su scala Richter si è verificata nella notte a Roma. In tanti, preoccupati, sono scesi in strada ma, a quanto sembra, non sono stati segnalati, fino ad adesso, danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita molto bene nella capitale e nelle aree circostanti. Ecco qual è la situazione in questo momento.

Un terremoto di magnitudo di 3.3 su scala Richter è stato registrato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma alle 05:03:22 dell’11 maggio 2020. L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 5 km SW da Fonte Nuova (RM).

Le coordinate geografiche (lat, lon) del terremoto sono: 41.96, 12.58. La sala sismica dell’INGV ha fatto sapere che la profondità della scosse era di 10 km.

Il terremoto è stato avvertito nelle seguenti zone:

11 Km a NE di Roma

13 Km a W di Guidonia Montecelio

18 Km a W di Tivoli

33 Km a N di Pomezia

35 Km a NW di Velletri

35 Km a NE di Fiumicino

42 Km a N di Aprilia

57 Km a N di Anzio

61 Km a NW di Latina

64 Km a SE di Viterbo

66 Km a E di Civitavecchia

67 Km a S di Terni

80 Km a SW di L’Aquila

Si è trattato di una scossa di lieve entità che non ha avuto, fortunatamente, conseguenze sugli edifici della capitale. Fino ad adesso non sono stati segnalai danni a cose o persone ma le autorità stanno monitorando attentamente la situazione.

Ore 5,03: terremoto a Roma di magnitudo 3,3 dopo un boato. Nel filmato un appartamento dell'Esquilino Gepostet von Esquilino am Montag, 11. Mai 2020

In molti hanno scritto sui social di aver avvertito distintamente la scossa di terremoto che sarebbe stata preceduta da un boato. Anche se di minore intensità, le case hanno tremato e molte persone, preoccupate, sono scese in strada.

Il terremoto si è verificato all’alba quando molti erano ancora nei loro letti. Tanta paura, dunque, e nessun danno accertato.

Torneremo con aggiornamenti.