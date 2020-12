Toni Standen è una ragazza di 29 anni la quale ha finto di avere il cancro terminale per farsi pagare il matrimonio. Precedentemente, aveva confessato la sua finta malattia a tutti i giornali e aveva anche rilasciato interviste strappalacrime. Ad oggi, si scopre che era tutta una messa in scena con il fine di non sborsare un soldo in vista delle sue nozze.

La protagonista di questa incredibile storia è Toni Standen. La ragazza di 29 anni ha pianificato una messa in scena curando ogni minimo dettaglio per far credere a tutti i suoi amici di essere una malata terminale di cancro. Questi ultimi si sono insospettiti quando la donna ha dichiarato di avere anche il Covid-19 e così hanno provveduto ad indagare in merito alla questione.

La malattia ormai ha raggiunto il cervello, le ossa, è ovunque.

È questo quello che aveva dichiarato Toni Standen a tutti i giornali e a tutti i suoi amici. Questi ultimi, in vista delle nozze di lei con James, avevano lanciato una pagina dal nome “GoFoundMe” per pagare a entrambi il loro matrimonio.

La 29enne aveva anche raccontato di sognare suo padre Derek, anche lui malato di cancro terminale, accompagnarla all’altare, Quest’ultimo è morto il giorno prima delle nozze ma, prima che andasse via, lui stesso aveva registrato un video da riprodurre durante la cerimonia di sua figlia.

Nel grande giorno, all’ascolto delle parole del padre della sposa, tutti gli ospiti inevitabilmente si sono commossi. Tuttavia, qualche attimo dopo, la sposa ha fatto rimanere tutti a bocca aperta. Questo è quello che hanno raccontato i suoi amici:

Ha tenuto un discorso impeccabile, anche con qualche battuta, mentre sua madre e suo fratello erano a pezzi.

Ad aprile, la giovane ha rivelato di avere il Coronavirus ed è proprio da questo momento in poi che i suoi amici hanno incominciato ad indagare sulle sue vere condizioni di salute. Toni Standen non aveva alcuna malattia, era sana e aveva raccontato a tutti una grossa bugia.