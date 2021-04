Lo scorso 26 aprile una vera e propria tragedia ha colpito Bassano del Grappa. Matteo Cecconi, studente 18enne all’Itis Fermi è morto durante una lezione in didattica a distanza. A ritrovare il corpo senza vita di Matteo in camera è stato suo padre. Matteo Cecconi era rappresentate d’istituto della sua scuola e la sua prematura scomparsa rappresenta un lutto per tutta la comunità di Bassano.

Importante è capire le cause che hanno provocato la scomparsa prematura del 18enne. Proprio per questo motivo è stata richiesta un’autopsia che aiuterà a comprendere la causa della morte del giovane Matteo. Nel frattempo, gli inquirenti stanno effettuando le prime ricostruzioni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, al quarto anno di scuola, stava seguendo regolarmente la lezione. Ad un certo punto si è alzato per fare pausa e da quel momento in poi non si è più ricollegato. A trovare il suo corpo senza vita suo padre, una volta tornato da lavoro.

Tragedia a Bassano del Grappa, un’altra morte simile a Grottaglie

Senza dubbio la morte di Matteo ha sconvolto l’intera comunità di Bassano del Grappa. Un’altra morte simile si è verificata a Grottaglie dove una ragazza di 15 anni è morta lo scorso 26 aprile mentre era in didattica a distanza. La ragazza frequentava il liceo artistico e, come Matteo, stava seguendo la lezione nella sua camera.