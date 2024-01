Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 25 gennaio. Purtroppo marito e moglie di 82 anni, hanno perso la vita, dopo che sono finiti con l’auto in un burrone, per loro non c’era ormai più nulla da fare.

I Vigili del Fuoco intervenuti, al momento stanno lavorando per capire cosa è successo e soprattutto come mai l’uomo alla guida, ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 14 di giovedì 25 gennaio. Precisamente su via delle Vigne, nel comune di Loiano, che si trova nella provincia di Bologna.

I due coniugi, entrambi di 82 anni, forse erano usciti per fare delle commissioni. Quando all’improvviso per loro, è avvenuto l’impensabile.

L’uomo che sembrerebbe era alla guida della macchina, ne ha perso il controllo. Purtroppo dopo essere usciti fuori strada, sono finiti con l’auto in un burrone che costeggia la carreggiata.

I passanti purtroppo hanno assistito a tutta la scena. Per questo motivo, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono presto intervenuti sul posto. Vista la gravità dell’accaduto, gli agenti hanno dovuto anche chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono presto arrivati sul posto.

I decessi di marito e moglie, finiti con l’auto nel burrone

I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a recuperarli, ma quando li hanno affidati ai sanitari, non hanno potuto fare nulla per loro. Purtroppo, non hanno avuto altra scelta che constatare i loro decessi.

Al momento le forze dell’ordine stanno lavorando per capire l’esatta dinamica del sinistro. Vogliono capire se la persona alla guida dell’auto, ne ha perso il controllo per un malore, una distrazione o un ostacolo improvviso.

In quello stesso comune, neanche un mese fa, anche una ragazza di 26 anni, chiamata Giovanna Cristiani ha perso la vita. Dopo aver invaso la corsia opposta, si è scontrata frontalmente con l’ambulanza, che arrivava dal senso opposto.