Nei giorni scorsi è arrivata la triste notizia di Francesco Cacciapuoti il quale è stato ritrovato morto presso la sua abitazione. Il ragazzo era un giovane finanziare che prestava servizio nella cittadina lombarda, a Lodi. Attualmente non si conoscono con certezza le cause del suo decesso ma l’ipotesi più plausibile è quella del suicidio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Tragedia a Lodi, nel giorno 2 novembre 2021 è avvenuta la triste scomparsa di Francesco Cacciapuoti, un giovane finanziere. Il 30enne era un maresciallo della Guardia di finanza, più precisamente faceva parte del nucleo di polizia economica finanziaria della locali Fiamme Gialle. Grande è il dolore per tutta la sua famiglia e l’intera comunità.

Nel corso degli ultimi giorni è venuto a mancare Francesco Cacciapuoti, giovane finanziere 30enne. Le origini del ragazzo sono da rintracciare tra Giuliano e le cittadine di Parete e Villaricca, dunque tra Napoli e Campania. Infatti il maresciallo è nato a Giugliano e qui ha anche frequentato il liceo De Carlo.

Subito dopo aver conseguito il diploma, il ragazzo ha deciso di intraprendere la carriera militare. Per quanto riguarda la sua famiglia, sappiamo che sua madre è originaria di Parete ma, a seguito del matrimonio, si è trasferita a Villaricca.

Attualmente non si sono accertate le cause della morte del finanziare ma la squadra mobile sta indagando sull’accaduto. Le autorità hanno ritrovato il suo corpo senza vita presso la sua abitazione nel centro storico di Lodi e non sono presenti tracce di violenza o di presenza di altre persone. Dunque, stando a tali informazioni, si ipotizza che Francesco Cacciapuoti abbia compiuto il gesto estremo: il suicidio.

Nel momento in cui i soccorritori sono intervenuti sul posto, Cacciapuoti era già morto. A constatarne il decesso è stato il medico legale il quale non ha potuto attuare nessun tentativo per mantenerlo in vita. Nel frattempo, tutte le comunità che lo conoscevano e tutti i suoi colleghi si stringono all’immenso dolore della famiglia della vittima.