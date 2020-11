Nel corso delle ultime ore è arrivata la bellissima notizia dalla Virgin Hyperloop. La società di tecnologia dei trasporti americana ha effettuato il suo primo test con il treno supersonico di Elon Musk. All’interno di quest’ultimo c’erano due passeggieri umani i quali hanno condotto il loro viaggio con grande successo.

Il treno del futuro di Elon Musk è caratterizzato da una capsula o pod la quale si sposta con un sistema a levitazione magnetica e attraverso un tubo. L’Hyperloop sfrutta l’attrito ridotto e può viaggiare ad alta velocità compiendo viaggi molto lunghi e consumando pochissima energia. Il primo viaggio del treno del futuro ha ottenuto un grande successo.

Il test di prova si è tenuto il giorno 8 novembre nella zona nord di Las Vegas, in Nevada. Precisamente, l’Hyperloop ha viaggiato su una parte la quale è soprannominata DevLoop. All’interno della capsula c’erano due volontari i quali hanno viaggiato ad una velocità di 172,2 km/h.

I due primi passeggieri del treno supersonico sono Josh Giegel e Sara Luchian. Entrambi hanno dichiarato di aver compiuto il loro viaggio in modo sicuro e sereno. Ecco con quali parole hanno raccontato questa esperienza:

Non sembrava molto diverso dall’accelerare in un’auto sportiva.

Virgin Hyperloop, opportunità per il futuro

Alla luce di questi risultati, il ceo della compagnia, Jay Walder, ritiene che questo sia il primo passo per dimostrare l’efficacia e la sicurezza dell’Hyperloop. Non è tutto. In piena pandemia, si nota che ogni capsula sarebbe perfetta per mantenere il distanziamento sociale tra le persone. Nonostante il treno possa contenere poche persone, una moltitudine di mini-treni potranno viaggiare negli stessi tubi senza alcun rischio di toccarsi.

Intanto, sembra che il modello stia ottenendo l’approvazione del Congresso americano. Nell’attesa di risposte e valutazioni, Virgin Hyperloop spera di poter lanciare il suo treno sul mercato verso la fine del 2021. Inoltre, sta già costruendo un altro tracciato di prova lungo circa 9,6 km.