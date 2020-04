Zanzare e Coronavirus: parlano gli esperti Le zanzare possono trasmettere il Coronavirus? La risposta degli esperti e tutto ciò che c'è da sapere

Le domande sul Coronavirus, negli ultimi giorni sono state numerose. Adesso, con l’arrivo della calda stagione, è sorto un altro quesito, soprattutto sul web. Le zanzare possono trasmettere il coronavirus? Sono i vettori di molte malattie, tramite la loro puntura. Malattie come la malaria, la febbre gialla, la chik, la dengue, la zika…

Ogni anno sono responsabili della morte di oltre 700.000 persone.

Per questo motivo, sull’argomento è intervenuto il vicedirettore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, in diretta su Rai 3.

L’esperto ha affermato che le zanzare non possono trasmettere il Coronavirus da una persona all’altra.

Anche Gianni Rezza, il direttore del reparto di malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, ha dichiarato:

“Non sono stati fatti studi sperimentali, ma le zanzare probabilmente non sono un veicolo di contatto. Questo non dovrebbe essere un virus che si trasmette per vettori, ma sembra un virus respiratorio che si trasmette soltanto attraverso le goccioline di saliva o le secrezioni del naso”.

Naturalmente le affermazioni non possono essere fatte con una certezza al 100%, poiché non sono stati ancora conclusi gli studi sulla teoria e quindi non ci sono ancora prove certe che le zanzare non trasmettano il Coronavirus.

Non c’è però, motivo di allarmarsi. Il virus non è esposto a mutazioni, che potrebbero andare ad infettare le zanzare e si parla di un virus che va ad insediarsi nel sistema respiratorio, non nel sangue.

Il Coronavirus si trasmette principalmente per via aerea, tramite, come già citato in precedenza, goccioline di saliva o secrezioni dal naso. Le più comuni fonti di contagio sono le mani, per questo è molto importante lavarle spesso con acqua e sapone, per almeno 60 secondi.

È molto importante anche evitare i contatti sociali e qualora, per motivi lavorativi o altro, si deve stare a contatto con le persone, è molto importante indossare la mascherina e mantenere almeno 2 metri di distanza.