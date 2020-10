Come fanno ad essere sempre perfette ed impeccabili Kate Middleton e Meghan Markle? Ritocchini?

La domanda è sempre la stessa: come fanno ad essere sempre perfette ed impeccabili le due duchesse? Kate Middleton e Meghan Markle sono ricorse alla chirurgia estetica?

Kate Middleton viene ormai considerata un’icona di bellezza a livello internazionale ed è sempre stata apprezzata per la sua eleganza naturale.

Di recente, però, è stato messo in dubbio che il suo splendore sia davvero acqua e sapone.

Un chirurgo londinese ha infatti accusato la duchessa di Cambridge di essersi servita di alcuni ritocchini estetici per vantare un viso più giovane. La notizia è diventata virale in pochissimo tempo, spingendo la Royal Family a intervenire personalmente per placare le polemiche.

Video credit @starvlog

Si chiama Munir Somji ed è il chirurgo plastico della Clinica Dr Medi Spa di Londra finito al centro delle polemiche per aver accusato Kate Middleton di aver fatto dei ritocchini estetici al viso.

Il dottore ha infatti postato su Instagram una foto della principessa con sotto la didascalia:

La nostra Kate ama il baby botox.

Come se non bastasse, secondo lui avrebbe ridotto anche le linee sottili sulla fronte, affermando:

La magia del baby botox è che non ti fa sentire così pesante e ti offre una sottile riduzione delle linee e una migliore posizione del sopracciglio.

Lo scatto che mostrava la moglie di William con fossette e zigomi pronunciati ha cominciato a fare il giro del web, diventando virale in pochissimo tempo.

In molti hanno cominciato a insinuare che si trattasse della verità, soprattutto perché, confortando le foto di ieri e oggi, il viso della Duchessa è diventato meno rotondo con il passare degli anni.

La questione ha destato così tanto scalpore da far intervenire in prima persona un portavoce della Royal Family. Oltre a ordinare l’eliminazione dell’immagine, ha anche sostenuto la falsità delle affermazioni, aggiungendo:

La Famiglia Reale non sostiene mai le attività commerciali.

Ma questa è solo l’ennesima pubblicità alquanto sconsiderata come sostiene Ingrid Seward, redattore capo di Majesty Magazine.

La dottoressa Lucy Glancey, dottoressa estetica e chirurga cosmetica, ha rivelato in esclusiva a Express.co.uk che nessuna duchessa britannica ha subito un intervento di chirurgia plastica, secondo la sua opinione professionale.

Tuttavia, la dottoressa Lucy non ha escluso alcuni interventi dentistici, dicendo di Meghan Markle:

la duchessa Meghan potrebbe avere delle faccette per denti che le hanno permesso di avere un sorriso più smagliante.

Quindi nessuna delle due duchesse Kate Middleton e Meghan Markle ha mai fatto uso di chirurgia estetica; al massimo potrebbero aver lavorato sui loro denti ha detto un dentista.

Foto: kate.and.meghan