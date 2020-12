Meghan Markle si acconcia i capelli e si fa il make up da sola, come quando era una attrice. La Duchessa del Sussex fa tutto da sola, nessun maggiordomo, cuoco, truccatrice o stylist.

Una stretta amica di Meghan Markle ha rivelato a PEOPLE:

non c’è uno chef o un maggiordomo a badare alla duchessa del Sussex.

Meghan è molto indipendente, ama cucinare per il marito, il principe Harry, i suoi piatti preferiti; ma addirittura la Duchessa non avrebbe neanche un make up artist perché si trucca benissimo da sola.

Video credit @celebritywotnot

Una fonte ha raccontato:

Ero con lei il mese scorso. Parlavo con Harry mentre lei si faceva manicure e si metteva lo smalto da sola. Tranne che per il giorno del suo matrimonio, Meghan Markle si trucca sempre da sola. Ed è anche la sua stylist, scegliendo di persona i suoi abiti.

Ed ha aggiunto:

La gente non sa che Meghan, quando esce in pubblico, ha prima passato molto tempo a farsi capelli, trucco e unghie da sola. Nella gente prevale il pregiudizio che viva come in un palazzo dorato con lo staff e le dame di compagnia con tutti i vantaggi reali che il suo status di Duchessa e moglie del principe Harry possono comportare. Ma non è assolutamente così.

I suoi amici più stretti hanno recentemente rivelato che la Duchessa preferisce pettinarsi e truccarsi, anche per eventi in cui sa che saranno presenti fotografi.

L’unica eccezione è stata il suo matrimonio, dove ha avuto un parrucchiere e una truccatrice che l’aiutavano a realizzare il suo adorabile look da sposa. Da allora, tuttavia, Meghan ha preso le cose nelle sue mani.

La Duchessa del Sussex era estremamente indipendente prima ancora di incontrare il principe Harry e diventare un membro della famiglia reale non ha cambiato chi è!

La nuova duchessa del Sussex ama cucinare, e non ha rinunciato! Meghan si diverte a cucinare per suo marito ogni sera e non sembra che finirà presto.

Anche Harry è estremamente semplice, motivo per cui sono così perfetti l’uno per l’altro!

Meghan Markle ha sempre un aspetto impeccabile e non è un segreto che preferisca un look naturale e semplice ovunque vada.

Quando non indossa i capelli nella sua solita “crocchia disordinata”, uno sguardo che tira fuori perfettamente, la Duchessa del Sussex può essere vista con onde sciolte, o anche una coda di cavallo lisciata all’indietro.

Il suo trucco si complimenta con la sua bellezza naturale e non esagera. Ombretto sottile, rossore pallido e colore naturale delle labbra sono tutto ciò di cui la Duchessa ha bisogno per apparire al meglio.

Foto: sussexroyal