Oroscopo del giorno, 13 Dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questa domenica secondo l’oroscopo del giorno?

Ariete: state attenti perché la Luna diventerà particolarmente insidiosa soprattutto in amore. Ci sarà anche chi realizzerà di non amare più una persona.

Toro: ennesima giornata critica come lo è stata tutta la settimana del resto. Dovrete avere massima prudenza perché potreste ritrovarvi a discutere di soldi in famiglia. Cercate di mantenere la calma.

Gemelli: voi Gemelli dovrete concludere un accordo in corso entro stasera. Se state portando avanti una trattativa importante non aspettate ancora, ma cercate di concludere quanto prima.

Cancro: secondo le stelle dovrete fare molta attenzione alla forma fisica in questa domenica. Potreste accusare qualche piccolo disturbo fisico forse legato alla digestione.

Leone: oggi vincerà l’ottimismo a discapito di tutte le difficoltà che hai dovuto affrontare nell’ultimo periodo. Sole e Mercurio ti daranno l’energia necessaria per recuperare in amore e sul lavoro.

Vergine: cercate di non tirare troppo la corda sia in amore che in famiglia. Provate ad ammorbidirvi e a non essere critici nei confronti degli altri. Cercate piuttosto di chiudere ogni tanto un occhio.

Oroscopo del giorno, 13 Dicembre

Bilancia: vi aspetterà una domenica piuttosto piacevole. Approfittatene per organizzare qualcosa di divertente in compagnia delle persone che amate.

Scorpione: oggi dovrete essere concreti e pratici. Venere nel segno vi aiuterà a far quadrare i conti con la persona amata, ma anche nel procurarvi nuove idee interessanti.

Sagittario: potreste prendevi oggi voi Sagittario una bella rivincita. Finalmente il passato è alle spalle e per voi sta per iniziare una nuova vita più felice sia in amore che sul lavoro.

Capricorno: giornata ideale da trascorrere in compagnia di parenti e amici. Mettete da parte i problemi del lavoro e concedetevi una domenica di relax.

Acquario: sfruttate voi Acquario questa giornata per staccare la spina dai problemi. L’amore tornerà in auge nelle prossime ore e possibili saranno nuovi incontri.

Pesci: secondo le stelle voi Pesci oggi dovrete avere prudenza soprattutto in amore. Nei prossimi giorni fermatevi a riflettere sul vostro futuro.