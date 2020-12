Oroscopo del giorno, 21 Dicembre: cosa dicono i segni zodiacali

Le stelle prevedono un panorama astrale in trasformazione per il segno della Vergine

Curiosi di conoscere l’andamento di questo lunedì pre natalizio secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione segno per segno.

Ariete: oggi inizierà il solstizio d’inverno e Mercurio farà il suo ingresso nel Sole. Ma tu, che hai superato tre anni di Saturno opposto, non ti farai certo intimorire da qualche ostacolo astrale.

Toro: giornata promettente grazie al sostegno di Mercurio e Venere che appoggeranno le vostre scelte nel corso di questa giornata.

Gemelli: voi Gemelli d’ora in avanti avrete maggiore forza, ottimismo, voglia di mettervi in gioco e rapporti interpersonali più efficaci.

Cancro: il solstizio d’inverno condurrà una situazione astrale più critica. Non disperare perché potrai comunque sfruttare le prossime giornate per riposare e ricaricare le batterie in vista del prossimo anno.

Leone: il Sole entrerà nel segno del Capricorno e dovete avere maggiore attenzione. Sarà facile essere colti da nervosismo, da una certa agitazione o suscettibilità.

Vergine: oggi il panorama astrale si trasformerà. Dovrai saperti adattare a queste novità e soprattutto sul lavoro ci saranno buone notizie in vista.

Oroscopo del giorno, 21 Dicembre

Bilancia: sfrutta le prossime giornate per rigenerarti, per curare la tua forma fisica messa a dura prova dalle fatiche degli ultimi mesi.

Scorpione: oggi la Luna nel segno renderà piacevole la vostra giornata. Approfittane per passare del tempo in compagnia di chi ami.

Sagittario: vi attenderà una giornata stimolante per voi del segno del Sagittario. Occhio solo alla Luna in opposizione che potrebbe rendervi più nervoso del solito.

Capricorno: inizierà la stagione del tuo compleanno e fra pochi giorni ci sarà anche una bellissima Luna che ti permetterà di trascorrere un Natale sereno e rilassato.

Acquario: usa molta cautela sul lavoro e in amore. Il Sole nel segno del Capricorno ti potrebbe provocare un certo nervosismo, qualche piccolo momento di disagio.

Pesci: giornata piacevole per voi Pesci. La Luna sarà ancora nel tuo segno e ti riempirà di energia, di vitalità e una voglia crescente di amare.