Oroscopo del giorno, 8 Gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Curiosi di conoscere l’andamento di questo venerdì secondo l’oroscopo del giorno? Ecco la previsione delle stelle segno per segno.

Ariete: Venere nel segno ti spronerà a conoscere, frequentare, vi renderà curiosi e intraprendenti. Favoriti i contatti e le relazioni anche sul lavoro.

Toro: Venere approderà in uno spazio amico, Mercurio uguale. Preparatevi a degli scossoni nel corso della giornata che vi sorprenderanno.

Gemelli: inizierà l’influenza di Mercurio nel segno che vi resterà per almeno 8 dei 12 mesi di questo 2021. Avere il favore della tua guida esalterà i tuoi talenti al massimo. Chi riuscirà a fermarvi?

Cancro: se avrai bisogno di liquidità per la tua impresa potrai contare sull’aiuto di Mercurio nelle prossime ore.

Leone: da oggi Mercurio e Venere diventeranno opposti al vostro segno. Preparatevi a dei cambiamenti e ad affrontare dei momenti non facili.

Vergine: parte da oggi per voi Vergine una combinazione di pianeti che influenzeranno particolarmente il lavoro e la tua carriera.

Oroscopo del giorno, 8 Gennaio da Bilancia ai Pesci

Bilancia: oggi voi della Bilancia respirerete aria nuova, più frizzante e aperta. Oltretutto nel weekend, sotto una Luna allegra, accadranno cose da ricordare.

Scorpione: dalle prossime ore l’amore diventerà fortemente presente in voi Scorpione, grazie al nuovo passaggio di Venere in un segno amico.

Sagittario: inizierà un periodo importante per gli affari. In arrivo ottime chance per soldi, finanziamenti, contratti, firme e accordi.

Capricorno: oggi Venere, il pianeta dell’amore disegnerà stuzzicanti intrecci e creerà occasioni ghiotte per la tua caccia sentimentale. Vivrai un incredibile risveglio passionale.

Acquario: inizierà il transito di Mercurio nel segno che si completerà nel mese di marzo. Da quel momento gli affari andranno molto bene.

Pesci: nelle prossime settimane saranno favoriti per voi Pesci gli incontri romantici, i nuovi amori e le amicizie grazie a Venere che si sposterà in un segno amico come quello del Capricorno.