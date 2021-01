Kate Middleton, il look casual della Duchessa di Cambridge rende omaggio alla sua passione per la vela

Kate Middleton non smette mai di sorprendere i sudditi. Ogni volta che appare in pubblico dimostra di essere un’indiscussa icona di bellezza e di stile a livello internazionale.

Nelle ultime ore la Duchessa di Cambridge ha realizzato un video per augurare buona fortuna alla squadra britannica che si prepara per la Coppa America.

La Middleton è una grande appassionata di vela e, trattandosi della competizione più famosa del settore, non poteva che intervenire personalmente per sostenere il team che rappresenterà il suo paese.

Per l’occasione ha sfoggiato un insolito look casual ma a tema con una t-shirt “alla marinara” e un soprabito di un brand inglese.

Video credit @access

La Duchessa in versione sporty chic

Siamo sempre stati abituati a vedere Kate Middleton sfoggiare lunghi abiti da sera, look bon-ton, tacchi a spillo ma di recente le cose sono cambiate e ha realizzato un videomessaggio in versione casual.

Complice il riferimento all’America’s Cup, la Duchessa ha optato per un look da “marinaretta” firmato da Belstaff, uno dei marchi inglesi leader del settore sportivo.

Kate ha abbinato una t-shirt a maniche lunghe decorata con delle righe orizzontali bianche e blu (da 95 sterline) al cappotto Britannia Windbreaker, un modello che ha rivisitato quello iconico del brand che, a differenza dell’originale, è ripiegabile e capace di proteggere dal freddo senza appesantire. Qual è il suo prezzo? 195 euro.

Inoltre la Duchessa di Cambridge ha modellato i suoi capelli in onde sciolte e morbide; ed ha optato un make up neutro con gioielli semplici per l’occasione.

La moglie del principe William ha detto nel suo videomessaggio:

Sir Ben Ainslie e la sua squadra stanno per lanciarsi nella sfida di una vita: un tentativo di vincere il trofeo internazionale più antico dello sport, l’America’s Cup. Tutte le squadre partecipanti hanno trascorso anni a prepararsi per la partita e gli appassionati di vela di tutto il mondo stanno aspettando un emozionante confronto a marzo.

Insomma la nostra Kate Middleton non ne sbaglia una: chi riesce ad essere così chic anche in versione sportiva?

Foto: ineosteamuk