Tutti amiamo la bellissima e super alla moda Kate Middleton!

La Duchessa di Cambridge non delude mai con le sue scelte, soprattutto quando si tratta di look.

Kate indossa raramente abiti con delle paillettes, ma ha dimostrato di essere stupenda anche con quelli.

Video credit @elle

Il 17 marzo 2017, la Duchessa e il Principe William hanno partecipato ad un elegante cena di gala a Parigi.

La coppia è stata invitata in Francia dall’Ambasciatore britannico, Edward Llewellyn, e dalla moglie, Lady Anne Llewellyn. L’evento ha avuto luogo nella loro residenza, l‘Hotel De Charost.

Kate Middleton era incredibilmente affascinante in un abito color ghiaccio di Jenny Packham, una dei suoi stilisti preferiti. Il capo aveva maniche di velo e una gonna lunga fino al pavimento.

Il dettaglio più esclusivo dell’abito erano i cristalli e le paillettes che raffiguravano motivi floreali. Meravigliosi!

Per l’occasione, la Duchessa ha scelto delle scarpe con il tacco nel modello Lamé Cabrina di Oscar de la Renta, anch’esse color platino.

La nostra Kate era davvero mozzafiato!

Ha arricchito il look con gli orecchini di diamanti a forma di candelabro, prestati dalla Regina alla Middleton un paio di volte. Inoltre, ha scelto una borsetta di Jenny Packham nel modello Casa.

Verde smeraldo

Un altro look scintillante Kate Middleton lo ha indossato a un evento alla Guinness Storehouse durante un tour ufficiale in Irlanda che lei e il principe William hanno visitato nel marzo 2020.

La Duchessa di Cambridge ha indossato un abito da cocktail verde smeraldo e super glamour. L’abito modello Falconetti di The Vampire’s Wife, di splendida seta verde smeraldo effetto metallizzato.

Per questo look ha optato per accessori dorati, come gli orecchini dorati di H&M e la Charlie Gold Glitter Classic Clutch di Wilbur & Gussie. Verde scuro sono invece le pump in velluto firmate Manolo Blahnik.

Insomma, Kate Middleton ha provato che sa indossare con grazia ed eleganza qualsiasi tipo di look, ed è anche per questo che la adoriamo!