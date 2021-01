Kate Middleton: la Regina di stile. I look migliori della Duchessa di Cambridge nel 2020

Kate Middleton si conferma regina di stile per questo 2020, sebbene sia ancora duchessa.

La moglie del principe William continua a dettare la moda alternando indumenti eleganti e casual.

E poco importa se da nove mesi Kate Middleton è costretta ad abbinare una mascherina a ogni evento pubblico a cui partecipa. L’accessorio non compromette la bellezza degli outfit.

https://www.youtube.com/watch?v=XxiYtchA1OE

Impeccabile con gli abiti lunghi da serata di gala, ma anche con il tailleur e i classici vestiti a tema floreale.

Per non parlare del famoso cappotto rosso che la Duchessa ha indossato già nel mese di ottobre.

Kate è stata fotografata anche con una semplice tuta in un’occasione sportiva, quando ancora mantenere le distanze non era necessario.

Quello che la caratterizza da sempre è l’abilità di riciclare i vestiti e di valorizzare anche quelli apparentemente normali. Aspetto che l’avvicina al popolo inglese e le fa guadagnare punti rispetto alla cognata Meghan Markle, giudicata da sempre più pretenziosa.

Tra gli stilisti di riferimento c’è sicuramente Alexander McQueen: suoi sono il cappotto di lana rosso e l’elegante abito nero indossato per annunciare il suo ruolo nella cerimonia virtuale del concorso Wildlife Photographer of the Year.

I look più riusciti

Kate Middleton, 39 anni, riesce a mandare sold out qualunque cosa indossi. Nel giro di qualche ora. Ormai lo sappiamo. Quello che viene chiamato come “Kate effect” è una panacea per le casse della moda britannica.

Vogliamo parlare del “Flower power” della Duchessa di Cambridge?

Un record. Nel giro di poche ore Faithfull The Brand, il brand indossato da Kate dopo il lockdown, ha visto le ricerche online crescere del 512 per cento rispetto alle settimane precedenti.

La duchessa ha indossato il marchio lo scorso 25 giugno durante la visita a una charity nel Norfolk.

Ai piedi le sue amate espadrillas che sono state la sua signature per tutta l’estate. La duchessa di Cambridge guida la classifica delle reali più imitate d’Europa, ed è anche la Royal più amata del Regno Unito.

Tre le regole di moda infallibili per la Middleton: riciclo, eleganza, alternanza di capi di haute couture a quelli low cost.

Secondo un esperto di Royal Family, Anthony McGrath, questa cura quasi maniacale nel scegliere sempre l’outfit più adatto all’occasione fa parte di una strategia che punta a farla diventare regina e a far sopravvivere la monarchia britannica.