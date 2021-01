Kate Middleton ha incantato con i suoi look: la Duchessa di Cambridge è la vera fashion influencer del 2020.

Il 9 Gennaio ha compiuto 39 anni in un momento dove i festeggiamenti per Kate Middleton sono stati doppi, perché nel 2020 ha dettato tendenza in fatto di moda.

La Duchessa di Cambridge infatti è l’influencer dell’anno 2020 nel Regno Unito: i suoi look sono stati i più cercati, copiati e acquistati.

Kate quindi nell’anno appena trascorso batte Meghan Markle, che tuttavia non è passata inosservata; merito forse anche la forte simpatia e ammirazione che i britannici hanno avuto per lei dal primo momento.

Diverse volte nello scorso anno ci siamo infatti conquistare dai look della duchessa: abiti midi, blazer formali ma versatili, cappotti, e per non parlare dei bijoux deliziosi e cheap.

Un mix di semplicità ed eleganza, vicina a noi più che mai, e anche questo è un dettaglio che ha fatto la differenza.

Rispetto a Meghan infatti, Kate è apparsa sempre più pop nella selezione dei suoi outfit e meno sofisticata, senz’altro più vicina alla sensibilità popolare.

Motivi per i quali l’accostamento, nei look e negli atteggiamenti, con Lady D viene evidenziato più volte.

Per diversi marchi essere scelti da Kate Middleton è stato motivo di prestigio ma anche di vendite assicurate.

Un abito indossato dalla duchessa, e magari postato anche su Instagram equivale ad averlo già venduto se non addirittura targato sold out; soprattutto se si tratta di prezzi piccoli.

Ad avere avuto un grande successo di vendita secondo il sito Lovethesales.com è stato l’abito fiorato lungo indossato da Kate Middleton in occasione di un evento al Nook Hospice nel Norfolk.

Il modello ha subito un impennata di ricerche del 112% e in meno di 24 ore ha registrato sold out. Qualcosa di simile si è verificato anche per altri modelli sempre fiorati; un stile che la duchessa ripropone più volte e che deve amare particolarmente.

