Ogni abito è un manifesto. Soprattutto se ti chiami Meghan Markle e sei sposata con un principe erede al trono britannico.

Nel corso dell’anno diverse volte gli outfit dell’ex Duchessa del Sussex hanno attirato la nostra attenzione, insieme a quelli della fashion rivale Kate Middleton.

Lo stile di Meghan è meno attento alle formalità e non sposa mai picchi di romanticismo, ma è un mix di trendy chic che ha lasciato un segno evidente.

Meghan Markle è riapparsa in video per la prima volta da quando ha annunciato, spinta da Harry abbiamo saputo dopo, di aver subito un aborto spontaneo lo scorso luglio.

È riapparsa come una rosa inglese in California, visto che il video deve essere stato girato proprio nel giardino di casa. La villa che lei, Harry, Archie e a quanto pare mamma Doria Ragland dividono a Montecito, nella contea di Santa Barbara.

Le sue parole hanno sottolineato l’importanza dei piccoli gesti quotidiani, in un periodo in cui il distanziamento ha allontanato gli affetti più intimi.

Il dettaglio che ha altrettanto colpito è stato il nuovo outfit indossato dalla moglie di Harry. Molto più soft rispetto ai precedenti ma non per questo meno unico agli occhi dei suoi fan.

Meghan Markle, con un ciuffo al vento e make up e camicia cromaticamente in sintonia con i fiori alle sue spalle, ha ringraziato e omaggiato gli eroi della pandemia.

View this post on Instagram

Ecco le parole della duchessa di Sussex:

In un anno così impegnativo per tutti, sono stata ispirata e toccata dalle storie di compassione che hanno coinvolto le nostre comunità. In tutto il Paese le persone hanno messo da parte i propri bisogni personali per riunirsi in nome del bene collettivo.

A marzo il Cocid-19 ha davvero colpito e cambiato tutto. Per molte famiglie l’impatto della pandemia è stato devastante. In troppi hanno dovuto dare una risposta alla domanda: come posso garantire il cibo ai miei cari?

Davanti a questa realtà devastante abbiamo visto però l’immenso potere dello spirito umano e come le comunità hanno risposto in modo straordinario. Abbiamo visto il bene nelle persone, nei nostri vicini. E in quelle intere comunità che si univano per dire che non sarebbero rimaste a guardare, senza fare nulla, chi soffriva la fame…