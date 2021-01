Meghan Markle, il segreto del paio di orecchini indossati in tv

Meghan Markle è riapparsa sui social per la prima volta dopo la pubblicazione del suo articolo sul New York Times in cui ha svelato di aver avuto un aborto spontaneo lo scorso luglio.

La duchessa del Sussex ha inviato un messaggio di ringraziamento agli “eroi” impegnati nell’aiuto a favore delle persone bisognose in questo momento difficile di lotta al Covid-19.

Per l’occasione la moglie di Harry ha indossato una camicia lilla con fiocco lungo sul collo, un modello molto simile a quello sfoggiato dalla cognata Kate Middleton qualche settimana fa.

A non passare inosservati sono stati anche gli orecchini di Meghan, una coppia di piccole rondini in oro firmate Zoraida London.

Si legge sul sito del brand, dove sono in vendita a 415, 03 euro:

Gli orecchini presentano rondini in volo mentre viaggiano insieme nel loro viaggio di migrazione.

Il 10% di tutte le vendite andrà direttamente all’ente di beneficenza RSPB (Royal Society for the Protection of Birds), la più grande organizzazione per la protezione degli animali in Europa.

L’ex Duchessa del Sussex ha sempre indossato gioielli molto significativi e che raramente si fermano solo alla bellezza estetica.

Dagli anelli alle collane, Meghan Markle ama trasmettere messaggi anche attraverso quello che indossa.

Il messaggio in TV di Meghan

La duchessa è apparsa nello speciale televisivo Heroes: An All-Star Tribute per ringraziare quanti si sono attivati per aiutare il prossimo in questi mesi.

Meghan ha sostenuto:

Sono stata colpita dalle storie di compassione nelle nostre comunità. In tutto il paese, le persone hanno messo da parte i propri bisogni per sostenere gli altri.

Lei stessa insieme al marito Harry ha fatto volontariato, distribuendo cibo ai bisognosi in più occasioni.

L’ex attrice ha inoltre aggiunto:

L’impatto della pandemia è stato catastrofico. Troppe famiglie si sono trovate davanti a una domanda straziante: come farò a mettere il cibo in tavola per la mia famiglia?

Molti non sono rimasti a guardare e si sono attivati per aiutare i bisognosi e a loro va il ringraziamento di Meghan Markle.

