Si chiama Meghan Markle ed il suo potere, Meghan Effect, è trasformare in oro tutto ciò che indossa.

Tutto ciò che tocca, anzi indossa la duchessa del Sussex va sold-out in pochissimo tempo.

I dati parlano chiaro. Il cappottino bianco indossato il giorno del suo fidanzamento? Terminato nel giro di qualche ora. La borsa Strathberry? Per averla esiste ora una lunga lista d’attesa.

E gli skinny neri indossati dalla Markle in Australia? Appena è stato reso noto, il brand, Outland Denim per chi fosse interessato, ha visto le vendite impennarsi del 2300% con conseguente blocco del sito web.

Ecco il Meghan Effect. Che si tratti di un semplice paio di jeans, di uno dei suoi eleganti soprabiti o dei vestiti sbarazzini indossati durante i suoi viaggi di rappresentanza con il Principe Harry, la certezza è che la duchessa del Sussex fa vendere.

Morgane Le Caer, reporter di Lyst Insights osserva:

Nonostante si sia unita alla famiglia reale, Meghan è sempre rimasta fedele al suo stile, scegliendo di rinunciare ad alcune delle regole di stile imposte dal suo nuovo ruolo. Facendo le cose a modo suo, ha, tra l’altro, fatto luce sui designer emergenti, ha messo la moda sostenibile al centro e ha usato il suo amore per l’abbigliamento come uno strumento per evidenziare le cause che le sono vicine.

Negli ultimi anni, l’influenza della moda della Duchessa è stata innegabile: è diventata la most powerful dresser secondo Lyst nel 2019, con i suoi abiti che hanno provocato un aumento del 216% nelle ricerche online di look simili.

Le sue scelte in fatto di moda non sono mai scontate. Elegante, ma non banale o troppo classica.

Nei suoi outfit spicca sempre quel tocco leggermente eclettico che non fa mai dimenticare che lei era una persona con uno stile ben definito, ancora prima di diventare sua altezza reale la Duchessa del Sussex.

Coniugare l’austerità dell’etichetta reale con la modernità dei trend contemporanei. Non è certo un compito facile ma Meghan è riuscita ad abbracciare la solennità della vita di corte, senza tradire il suo io e rimanendo sé stessa.

Chi la segue da tempo ricorderà sicuramente le sue gambe nude nel giorno del suo fidanzamento con il Principe Harry; a dispetto del volere della Regina, che imporrebbe alle donne di indossare sempre i collant.

Il cappotto beige

Ecco secondo la piattaforma digitale quali sono gli abiti che dopo di lei sono diventati iconici.

A partire dal cappotto indossato durante la sua prima apparizione pubblica insieme a sua cognata nel dicembre 2017.

Il suo look ha mandato in tilt la rete; il cappotto Sentaler beige ha provocato un aumento del 164% nelle ricerche online di cappotti beige in sole 24 ore.

L’abito rosa

Anche quando per esigenze di protocollo Meghan Markle ha dovuto seguire lo stile più formale, lo ha fatto in modo comunque personale.

Dopo che la Duchessa del Sussex ha indossato un abito rosa di Goat per le celebrazioni del compleanno di Prince Charles a maggio 2018, le ricerche per il marchio sono aumentate del 410% il mese successivo.

