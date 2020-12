Meghan Markle ed il principe Harry dal 1 Aprile 2020 non sono più membri della Famiglia Reale britannica.

Come avevano annunciato lo scorso gennaio. Il desiderio di “fare un passo indietro” era arrivato come un fulmine a ciel non proprio sereno. Ma era stato sicuramente inaspettato. Persino per la Regina Elisabetta II.

Durante le trattative con la regina Elisabetta II la coppia non ha ottenuto tutto quello che sperava e l’utilizzo del brand Sussex Royal ne è l’esempio. Pur rimanendo i duchi di Sussex, non potranno usare questo marchio per le loro attività future. Incluse quelle social.

Harry e Meghan stanno lavorando da tempo alla creazione di una nuova entità. Probabilmente una fondazione. Attraverso la quale potranno portare avanti le loro cause. E con la quale, necessariamente, dovranno guadagnare l’ingente somma di cui avranno bisogno per mantenere il loro stile di vita.

A partire dalla sicurezza. Che il presidente americano Donald Trump ha già negato di voler provvedere durante il loro soggiorno negli Stati Uniti.

Proprio in questi giorni Disney ha annunciato l’uscita sul suo nuovo servizio streaming di Disney + del primo lavoro di Meghan Markle al di fuori della Royal Family: la duchessa si è occupata del voiceover del documentario La Famiglia di Elefanti. Narrato nella versione italiana da Elisa. E disponibile dal 3 aprile.

I revenge dress della Markle

Dal punto di vista economico, Harry e Meghan hanno rinunciato al Sovereign Grant. Fondi pubblici assegnati dalla Corona. E corrispondenti al 5% dei loro introiti totali.

Non è mai stato chiarito se la “paghetta” del principe Carlo, invece, che costituisce invece la parte più cospicua delle entrate, continuerà a essere loro devoluta nonostante la coppia, di fatto, non lavorerà più per la Corona.

Niente più passerelle a eventi benefici. Royal Tour in Australia o Sudafrica in cui mostrare guardaroba da favola. Il ruolo della coppia sarà completamente diverso. E chissà se sarà ugualmente efficace sul fronte glamour.

E per il suo Long Goodbye Meghan Markle ha scelto una serie di abiti mozzafiato. Colori fiammanti presentati in un’escalation glam mica da ridere.

Partiamo dal primo look sul suolo londinese, alquanto sobrio. La Duchessa ha indossato un cappotto chiaro, annodato in vita. La borsa invece è del brand Loewe.

Ma Meghan sa che i colpi migliori si tengono per il finale!

La Markle ci conquista, per gli Endeavour Awards, con un abito azzurro Victoria Beckham in una scena da film insieme a suo marito, il principe Harry.

Ma che dire dell’arrivo in rosso fiammante per i Duchi del Sussex. Meghan e Harry sono bellissimi. L’abito con cappa è di Safiyaa, pump Aquazzura, pochette Manolo Blahnik e orecchini Simone Rocha.

La Duchessa del Sussex si gode le ultime ore londinesi, con ancora qualche appuntamento ufficiale. Fasciata in questo abito di Emilia Wickstead color verde smeraldo, prova a lanciare un nuovo trend con la mini cappa. Ci riuscirà?

Voto? Un 10 assicurato.

Foto: sussexroyal