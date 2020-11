Ne abbiamo visti di vari modelli e in molti tessuti sulle passerelle, i pantaloni inverno 2020 soddisfano ogni silhouette e stile personale.

Ci sono quelli a vita bassa, in velluto liscio oppure in tessuti classici, ecco quali sono i pantaloni più trendy di questa stagione, tra i quali scegliere per il vostro guardaroba.

Pantaloni a vita bassa

Un must have di qualche anno fa, la vita bassa sarà di nuovo un trend questo inverno 2020.

Che siano jeans o pantaloni di cotone– con coulisse, arricciature in vita oppure cropped o scampanati- questo modello si abbina comunque a un micro top.

Se non ve la sentite di mostrare il vostro ombelico, potete aggiungere un bel cardigan nero, per avvolgere il vostro punto vita, oppure una camicetta da infilare all’interno e leggermente sblusata dietro.

Jeans attillati

Ebbene sì, gli jeans skinny sono ancora una volta tra i pantaloni inverno 2020. che tutte noi dovremmo avere nell’armadio.

Il modello proposto quest’anno è veramente molto attillato, ispirato allo stile equestre, effetto calzamaglia.

Questi jeans sono bellissimi se indossati con gli stivali alti alti al ginocchio, se non con quelli alti fino alla coscia e una una bella giacca con taglio dritto.

Vintage Denim

Tra gli stili proposti dalle case di moda c’è anche il jeans dall’aspetto vintage, con denim effetto vissuto e stra utilizzato.

Possiamo includere in questo modello anche i jeans strappati, che possono piacere come no, ma che sono senz’altro di grande impatto in ogni look.

Possiamo bilanciare l’outfit con camicetta oppure un maglione morbido, oppure un dolcevita e blazer colorato.

Bootcut

Anche i jeans bootcut ovvero quelli svasati in fondo, a zampa di elefante, sono tra i pantaloni inverno 2020 da mettere nella lista dei vostri acquisti.

Questo modello è perfetto sia su un fisico longilineo che curvy, poiché l’ampiezza finale allunga le gambe e snellisce.

Optare per un paio a vita alta per ottenere un look elegante e dal gusto retrò, a vita bassa se vi piace lo stile country chic.

Pantaloni culotte

I culotte sono i pantaloni inverno 2020 che vi permettono di ottenere un look fashion, senza troppo sforzo.

Questo modello è perfetto anche per il vostro outfit d’ufficio, poiché sono un punto d’incontro tra stile disinvolto e ricercatezza.

Grazie al taglio ampio alla base, questi pantaloni richiamano la forma di una gonna e per questo motivo sono eleganti.

I pantaloni culotte li potete mettere con una camicetta romantica e stivali alti oppure una maglietta a collo alto nera e una giacca di pelle, se i vostri culotte sono di color grigio perla.

Se invece, nel vostro armadio ne avete un paio di pelle, allora un bellissimo abbinamento è con una felpa oversize oppure un dolcevita e un gilet lungo.

In velluto liscio o a costine

Lunghi e morbidi, magari caratterizzati da qualche pinces che attirano l’attenzione sul punto vita, i pantaloni in velluto sono perfetti per la sera, ma non solo.

Questo modello di pantaloni inverno 2020 si abbinano a una camicia trasparente coordinata oppure a un maglioncino di lana per un look più casual.

Bellissimi sono in rosa antico oppure nero o color cotto, abbinati a un blazer dello stesso colore, da ravvivare con una camicetta floreale che richiama le stesse sfumature.

Leggings in vinile

Direttamente dagli anni Ottanta, tornano questa stagione invernale anche i leggings in vinile, lucidi, sensuali e grintosi.

Se vi piacciono, potete abbinare questi pantaloni con una giacca doppiopetto, una giacca finanziera oppure anche una semplice felpa cropped.

Pantaloni plissettati

I pantaloni inverno 2020 sono anche plissettati, però super aderenti sulle cosce, che si allargano poi gradualmente.

Essendo morbidi e svolazzanti, questi pantaloni stanno bene con un top altrettanto morbido, come un poncho nero.

Altrimenti, anche una maglia in seta con scollo a v profondo e maniche a sbuffo è un ottimo top per i pantaloni plissettati, come una maglietta sottile monospalla e manica lunga.

Modello gessato

Questo inverno, ci separiamo dai pantaloni scozzesi per lasciare spazio ai modelli gessati.

Il gessato è tornato di moda, però in tonalità calde e naturali, con abbinamenti bicolore, come per esempio grigio-nero e blu-bianco.

I pantaloni gessati sono piuttosto facili da abbinare, diventano un capo super trendy anche solo con un dolcevita color crema oppure una semplicissima camicia bianca.

Con spacco laterale

I pantaloni inverno 2020 sono anche quelli elegantissimi con gli spacchi laterali.

Questo modella diventa ancora più chic se decorati con bottoni o zip. Sono la soluzione perfetta per chi è indecisa se indossare una gonna oppure un pantalone.

Grazie agli spacchi, infatti, le gambe e le scarpe restano semi scoperte e l’effetto è senz’altro interessante.

Pantaloni larghi con le pinces

Che siano con il risvolto alle caviglie oppure semplici con l’orlo, questi pantaloni con le pinces, alla maschietta, sono tornati di moda quest’anno.

Questo modello ha però un tocco di grande femminilità con la sua vita alta e arrotondata, che avvolge con dolcezza il corpo.

Questi pantaloni inverno 2020 sono perfetti con un maglioncino cropped incrociato sul davanti oppure una maglioncino sottile, con spalline rinforzate e lo scollo a V stretto sul davanti.

Decorato a righe

Con un classico pantalone a righe potete creare un outfit alla moda ed elegante, da sfoggiare di giorno.

Questi pantaloni a vita alta o regolare, stanno bene con un cardigan decorato oppure con un blazer coordinato.

Il modello chino a vita alta

Il classico chino avvolge la silhouette, dunque si tratta di un’opzione perfetta se volete valorizzare le vostre gambe.

Questi pantaloni inverno 2020 sono perfetti per creare un outfit rilassato e informale.

Li potete abbinare a un o stivaletto oppure a dei mocassini eleganti. Si tratta di un capo d’abbigliamento versatile, che sta bene su un maglioncino morbido e traforato.

Pantaloni in tweed

Non può mancare nel vostro armadio, quest’inverno, un paio di pantaloni a vita alta in tweed e a gamba dritta.

Questo modello vi darà un aspetto strutturato quando siete in sala riunioni e il giusto tocco di eleganza per un aperitivo o una cena.

Questi pantaloni si abbinano a una classica décolleté nera.

A palazzo

Un must have di questa stagione fredda sono anche i pantaloni a palazzo.

Sono la soluzione perfetta per essere comode e chic allo stesso tempo, oltre che per slanciare la vostra figura.

Il pantalone è proposto in vari materiali e fogge, dalle tinte unite alle fantasie come quelle animalier e floreali.

Indossatelo con un un maglioncino sottile, semplice e con scollo rotondo oppure con un una maglietta aderente da mettere dentro e un cardigan cropped sottile.