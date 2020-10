Che lo si chiami Super Mario o Mario Balotelli non fa al pubblico molta differenza, si capisce subito di chi si tratta. La fama del calciatore lo precede ovunque. Ecco allora chi è sua sorella maggiore, Abigail Barwuah, cosa fa nella vita ed altre informazioni appartenenti alla sua persona.

Biografia di Abigail Barwuah

Abigail Barwuah è nata nel Ghana il 9 febbraio del 1988 ed ha, attualmente, 32 anni. Si tratta della prima dei 4 figli, di Thomas e Rose Barwuah. I suoi fratelli minori sono: Mario Balotelli, Enock Barwuah e Angel Barwuah. La storia della loro famiglia è stata raccontata all’Italia intera, grazie sopratutto alla fama dei due fratelli.

Thomas e Rose Barwuah sono arrivati in Italia nel 1988, a Palermo. Alla nascita del loro secondo figlio, Mario Balotelli, loro erano già in grandi difficoltà economiche. Inoltre, il ragazzo aveva diversi problemi di salute e, per garantirgli le giuste cure, la coppia ha dovuto a malincuore darlo in adozione. Questo è accaduto nel 1993, quando già erano a Brescia.

Il resto della famiglia della ragazza, invece, ha continuato a stare insieme nei pressi della città settentrionale. Per un lungo periodo la famiglia era altamente sfaldata, mentre adesso sembra che tra di loro ci sia nuovamente armonia.

Carriera

Via: Quotidiano.net

Ospite di Piero Chiambretti, Abigail Barwuah ha parlato di suo fratello Super Mario, ma ha anche sostenuto di voler diventare una modella. Si può affermare che la giovane abbia tutte le carte in regola per farcela.

Inoltre, ha avuto anche esperienze televisive. Nel 2008 ha partecipato come parente di all’Isola dei Famosi 8. In questa edizione erano presenti anche Raffaella Fico, moglie del fratello, e Nina Moric, oltre che tutti gli altri concorrenti.

Vita privata

La vita privata della donna è venuta fuori insieme alla sua persona. Di natura sempre molto riservata, sappiamo che è sposata con il calciatore Oba Oba Martins. Da questa relazione la donna ha avuto 3 figli. Nel 2013 è nato Kendrick, seguito poi da Kelvin e Tyler. La coppia si è sposata a Seattle, dove si è poi trasferita.