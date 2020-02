Chi è Max Felicitas Chi è Max Felicitas: tutto quello che dobbiamo sapere sull'attore a luci rosse considerato l'erede di Rocco Siffredi

Chi è Max Felicitas? Chi è costui? Vi basti pensare che è considerato l’erede di Rocco Siffredi. Quindi si capisce bene che mestiere fa: è un attore, ma di film per adulti, a luci rosse. Se non lo conoscete e siete curiosi di saperne di più, ecco chi è Max Felicitas.

Max Felicitas è un attore di film per adulti. A un certo punto della sua vita, mentre frequentava l’università, ha capito che quella non era la sua strada. Entrato nell’industria dei film a luci rosse, dopo una carriera da cubista e spogliarellista, ha capito che era quello il suo destino, aveva talento per questo settore dell’industria dell’intrattenimento.

È stato proprio l’incontro con Rocco Siffredi a dare una svolta inaspettata alla sua vita. Da Dottore Commercialista ad attore porno, con un curriculum già di tutto rispetto nonostante la giovanissima età (ha solamente 28 anni). Una carriera in ascesa visto che è considerato niente di meno che l’erede del grande (in tutti i sensi) Rocco Siffredi.

Biografia di Max Felicitas

Max Felicitas, nome d’arte di Edoardo Barbares, è nato a Udine il 28 gennaio del 1992, ma è originario di Codroipo. È del segno zodiacale dell’Acquario. Occhi azzurri, capelli biondo scuro, faccia da bravo ragazzo, con tanto di occhiali. Sembrerebbe un ragazzo nerd, ma lui di professione fa l’attore hard. Da ragazzo è stato vittima di bullismo a scuola. Aveva un fisico molto esile e c’era chi lo prendeva in giro per questo. Lo avevano preso di mira anche perché, come ogni teenager, soffriva di acne. Ma lui si è saputo riscattare: da quando si è iscritto in palestra la sua vita è cambiata dall’oggi al domani. Pratica sporta da quando ha 15 anni.

A scuola era uno studente assolutamente modello. Si è diplomato con ottimi voti al Liceo Scientifico e poi ha iniziato la facoltà di Economia Aziendale all’Università di Udine. Andava molto bene la sua carriera universitaria, ma al secondo anno ha deciso di cambiare strada. Lasciando tutti quanti senza parole a casa.

Max Felicitas ha iniziato a lavorare nei locali notturni: è stato sia cubista nelle discoteche che spogliarellista. Inizia anche a girare tutta l’Italia collaborando con stripman decisamente popolari, come ad esempio i Centocelle Nightmare. Proprio durante uno spogliarellista un talent scout del settore lo nota e gli fa conoscere l’attore hard italiano più famoso, in Italia e nel mondo. E proprio dalla conoscenza con Rocco Siffredi inizia la sua carriera da pornoattore. Forse non tutti sanno che Max Felicitas ha lavorato anche nel mondo della moda, come modello.

È apparso spesso in televisione ospite di diversi programmi tv, come Avanti un altro, Grand Hotel Chiambretti, Live non è la D’Urso, E poi c’è Cattelan. Non solo film hard e tv, ma anche musica: Max Felicitas ha infatti prodotto tre canzoni inedite musicali che non sono andate male come ascolti.

Tra le sue passioni ci sono il canto e lo sport. Suona anche il pianoforte da quando è bambino.

Max Felicitas e il mondo dei film a luci rosse

Max Felicitas è stato notato a un provino lanciato proprio da Rocco Siffredi, attore a luci rosse italiano che ha partecipato anche all’Isola dei Famosi. Da lì è stata una carriera assolutamente in ascesa. Da quando ha 21 anni ha iniziato a lavorare nel settore, anche se non è stato assolutamente facile per un ragazzo che arriva dalla provincia far capire la passione per un lavoro non sempre visto di buon occhio. Soprattutto per la sua famiglia, come spesso ha raccontato, non è stato facile accettare la scelta di vita del giovane.

Ha lavorato prima proprio con Rocco Siffredi, girando con lui diverse scende di film a luci rosse, per poi iniziare a collaborare con i produttori internazionali più importanti del mondo hard. All’attivo ha più di 60 film. Oggi ha una casa di produzione tutta sua, con la quale realizzata pellicole hard. Ne ha prodotte più di una decina. Ed è solo l’inizio. Forse non tutti sanno che è anche un talent scout del settore che scopre giovani talenti: suo il merito di aver scoperto Martina Smeraldi e Lady Blue.

Le cose per lui vanno a gonfie vele. Alla Zanzara ha raccontato che al momento guadagna circa 15mila euro al mese. Anzi, ci tiene a sottolineare che lui fattura 15mila euro al mese, perché pare che sia uno dei pochi attori di film a luci rosse a fatturare in Italia e, di conseguenza, a pagare le tasse. Lui preferisce lavorare in Italia, perché la ama e non capisce chi va all’estero. Proprio il suo mentore, Rocco Siffredi, invece, è solito collaborare anche fuori dai confini del paese e qui è scattata la polemica. Queste le sue parole in radio: “Secondo me Rocco non ama sufficientemente l’Italia e dovrebbe tornarci per pagare le tasse. Uno deve amare anche materialmente l’Italia, non solo ideologicamente. Anche Rocco dovrebbe pagare qualche volta le tasse in Italia“.

Premi ricevuti

Max Felicitas ha ricevuto anche un premio molto importante, consegnatogli da un collega decisamente famoso. Nel 2014, infatti, Franco Trentalance lo ha premiato al BergamoSex come miglior attore a luci rosse emergente. I giurati hanno visto bene nel futuro di questo ragazzo, visto che da promessa del cinema hard oggi è un attore a luci rosse ricercatissimo e richiestissimo.

Vanta anche un primato davvero particolare: sarebbe suo il primo film porno cantato. Possibile che nessuno prima di lui ci aveva pensato? Nessuno che abbia mai avuto l’idea di unire musica e hard?

Vita privata di Max Felicitas

Non si sa molto della sua vita privata. Sappiamo che non ha figli e non è sposato, ma non sappiamo se sia fidanzato o meno. Nel 2018 aveva detto di aver trovato la donna giusta, dopo sette anni di ricerca dell’anima gemella. Una donna che accettava il suo lavoro, come se fosse come qualsiasi altro. Anche se non ha mai pensato di portarla sul set.

Di sicuro non è facile per un attore porno avere una vita amorosa “normale” e poter avere relazioni d’amore stabili. Ma proprio il suo mentore, Rocco Siffredi, insegna che, invece, è assolutamente possibile: il re del porno italiano, infatti, è sposato dal 1995 con Rosa, ex Miss Ungheria dalla quale ha avuto due figli, Lorenzo, nato nel 1996, e Leonardo, nato nel 1999.

Nonostante non si sappia nulla delle sue storie d’amore, sappiamo benissimo chi sono i suoi idoli femminili, ai quali da tempo cerca di strappare un invito a uscire fuori a cena. In occasione di un’intervista a La Zanzara, alla quale spesso è presente, ha infatti lanciato un appello a Carmen Di Pietro e Lory Del santo, perché vorrebbe portarle in un ristorante stellato a Milano. Mentre per il dopocena si vedrà sul momento, anche se lui si dice decisamente disponibile a intrattenerle anche dopo in hotel. Carmen Di Pietro è anche intervenuta in diretta per capire meglio i dettagli: chissà che siano riusciti poi a mettersi d’accordo. Almeno per la cena.

In realtà ha anche detto che il suo più grande sogno sarebbe fare un threesome con le due splendide donne del mondo dello spettacolo.

Max Felicitas sui social

Sui social è davvero molto attivo, in particolare su Instagram, dove i suoi follower sono più di 400mila. Potete seguire Max Felicitas su Instagram per ammirare le sue imprese, il suo profilo è @maxfelitas.official. Ma sui social è presente anche su Facebook, Youtube e Twitter.