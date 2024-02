Chiara Ferragni, le prime dichiarazioni in diretta tv a Pomeriggio 5: “È un momento…”

Una delle coppie più amate dal web i Ferragnez, da qualche giorno, ha reso pubblica la fine della storia d’amore. Già da diversi giorni Fedez ha abbandonato il tetto coniugale, mentre Chiara è rimasta molto tempo in casa con i figli. La coppia sarebbe in crisi da molto tempo, secondo molti voci da più di un anno, ed alla fine la scelta migliore è stata la separazione.

Nei primi giorni, sia Chiara Ferragni che Fedez sono stati in silenzio, ma oggi la giovane imprenditrice digitale rompe il silenzio ai microfoni di Pomeriggio 5.

Chiara Ferragni

Da quando la coppia si è lasciata, molti sono stati i tentativi dei giornalisti di carpire qualche informazione in più in merito. Ma tutti, compresi i familiari più stretti, hanno preferito restare in silenzio. Oggi però, Chiara Ferragni ha rilasciato una breve la sentita intervista ai microfoni di Pomeriggio 5. La giovane influencer ha detto:

“Ragazzi non ho niente da dire mi dispiace, posso andare dalla psicologa in pace, grazie”

Alla domanda dell’inviato che le chiede come sta, Chiara risponde:

“È un momento doloroso”

Poche parole, ma che racchiudono un profondo momento di tristezza e sofferenza. Le cause della rottura non si sanno per certo. Ma senza dubbio, le vicende legali che vedono coinvolta Chiara Ferragni, non hanno aiutato la coppia. Fedez, anche lui fermato da un inviato di Pomeriggio 5, ha sottolineato che la sua unica priorità al momento sono i figli. Proprio per loro, avrebbe deciso di prendere un appartamento in affitto a CityLife per 17.000€ al mese. Anche la mamma di Fedez e la sorella di Chiara, Valentina Ferragni, hanno rilasciato qualche breve commento in merito alla storia.

Ma, in questi ultimi giorni, sono trapelati nuovi gossip che, ipotizzavano una relazione di Chiara con un noto personaggio della moda, rapidamente smentite dallo staff dell’influencer.