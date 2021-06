Un po’ di tempo fa, Elettra Lamborghini ha presentato sui social le sue sorelle, le gemelle Flaminia e Lucrezia. In passato, l’eccentrica cantante ha condiviso delle Instagram Stories che la ritraggono insieme alle sue sorelle con le quali ha realizzato un simpatico balletto del suo singolo, Hola Kitty. Classe 1999, Flaminia e Lucrezia sono le sorelle più piccole della ricca ereditiera.

Elettra Lamborghini ha condiviso con i suoi followers alcune immagini che la ritraggono insieme alle sue sorelle, Flaminia e Ginevra. Stando alle immagini condivise, sembra proprio che le tre sorelle siano molto unite.

Classe 1999, le gemelle Flaminia e Lucrezia sono le sorelle minori di Elettra Lamborghini. L’eccentrica cantante, però, ha anche un’altra sorella, Ginevra e un fratello, Feruccio.

Le tre sorelle sono molto legate e un po’ di tempo fa sono apparse insieme sui social alle prese con un divertente balletto realizzato sulle note di Hola Kitty, il singolo di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini: vacanza a Mykonos con Ludovica Pagani

Dopo l’esperienza da opinionista dell’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ha deciso di mettere in pausa i suoi impegni lavorativi per concedersi un po’ di sano e meritato relax. L’eccentrica cantante, dunque, ha ben pensato di atterrare a Mykonos insieme all’influencer Ludovica Pagani.

Le due non perdono occasione per immortalare i loro magici momenti nella bella isola greca. In particolar modo, agli occhi dei suoi followers non è passata inosservata la stanza in cui soggiorna la ricca ereditiera. Sembra proprio che la stanza, oltre a godere di tutti i comfort possibili, abbia anche una vista mozzafiato.

Come si può notare dalla condivisione delle sue Instagram Stories, il panorama che si affaccia sulla camera dell’ex opinionista dell’Isola dei Famosi è davvero mozzafiato. Si nota infatti la piscina la quale, a sua volta, si affaccia sul mare della Grecia. Senza ombra di dubbio una vista indimenticabile che contribuirà a rendere tale questa vacanza.