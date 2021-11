Nel corso delle ultime ore è arrivato l’ennesimo successo dei Maneskin i quali hanno sconvolto letteralmente il mondo. Adesso, possiamo affermare che la band italiana è arrivata all’apice del loro successo dopo che hanno vinto anche gli Mtv Ema a Budapest nella categoria Best Rock. Scopriamo insieme tutte le dichiarazioni dei cantanti.

I Maneskin non vogliono fermarsi. Dopo aver trionfato a Sanremo e poi all’Eurovision 2021 e dopo essere saliti sul palco dei Rolling Stones, la band italiana ha anche vinto gli MTV Ema a Budapest nella categoria Best Rock. La vittoria dei 21enni lasciato il mondo della musica senza parole. Ecco tutti i dettagli.

Di recente abbiamo visto i Maneskin aprire un concerto dei Rolling Stones. Si è trattato di una notizia che ha creato molto clamore nel mondo della musica e non solo in quanto la band romana ha superato alcuni degli artisti di fama internazionale. Solo per citare alcuni nomi: Coldplay, Imagine Dragons, i Killers.

Tuttavia sembra che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas siano insaziabili di successo. Conquistare il titolo di vincitori a Sanremo e all’Eurovision 2021, cantare per i Rolling Stones ed essere primi nella classifica mondiale di Spotify non bastava. La band romana ha trionfato anche agli MTV Ema conquistando la categoria Best Rock.

Dunque, adesso possiamo dire che i Maneskin hanno raggiunto veramente il tetto del mondo. Nel frattempo, i talenti hanno deciso di lasciare un commento sul loro ennesimo trionfo. Queste sono state le loro parole:

Siamo molto felici che il nostro messaggio sia uscito dalla nicchia e sia arrivato a tantissime persone […] Il bello della musica e del nostro lavoro è riuscire a coinvolgere il pubblico e creare una corrispondenza con loro.

Ai MTV Ema i Maneskin non sono stati candidati solo nella categoria Best Rock. I cantanti hanno anche aspirato di trionfare in altre due categorie: quella della “Best Italian Act” e quella di “Best Group”. A vincere queste ultime due sono stati rispettivamente il cantante Aka7even, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e una band sudcoreana dei BTS.