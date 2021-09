Amedeo Goria rimproverato per l'interesse dimostrato nei confronti di Ainette Stephens

Tra i tanti Vipponi che hanno iniziato la loro avventura nella casa del GF Vip c’è anche Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta. Sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati del momento, in queste ultime ore non è passato inosservato il rimprovero che Manila Nazzato ha rivolto all’uomo. Il motivo? L’interesse che Amedeo prova nei confronti di Ainette Stephens.

Sono molti i comportamenti adottati da Amedeo Goria per manifestare tutto il suo interesse verso Ainette Stephens, l’ex gatta nera. In queste ultime ore la modella venezuelana si è resa protagonista di un ballo in cui il giornalista le si è avvicinato fin troppo.

Il comportamento dell’ex marito di Maria Teresa Ruta non è piaciuto a gran parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra questi, Manila Nazzaro ha provato un forte fastidio tanto da decidere di rimproverare l’uomo e consigliandogli di tenere le mani a posto.

Anche sul web, l’interesse di Amedeo Goria nei confronti di Ainette Stephens ha catturato l’attenzione dei molti telespettatori del GF Vip. Sono stati molti infatti coloro che, d’accordo con Manila Nazzaro, hanno fortemente criticato il comportamento di Amedeo Goria nei confronti dell’ex gatta nera.

Dunque, la vicenda non è di certo passata inosservata. Tuttavia, accanto a coloro che hanno fortemente criticato l’ex marito di Maria Teresa Ruta, c’è anche qualcuno che ha deciso di prendere le difese dell’uomo. In particolar modo Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, ha difeso pubblicamente il suo fidanzato sui social.

Queste sono state le parole che la modella ha rivolto ad Ainette Stephens:

Panterona di Marbella ti stimo per la tua eleganza e per la tua gioiosità e so che stai giocando però vacci piano. Meno furbizia e giù le mani dall’amore mio.

Anche in questo caso, le parole di Vera Miales hanno suscitato l’attenzione del web che si è scagliato contro la modella e il suo fidanzato.

