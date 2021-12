Nel corso delle ultime ore Sonia Bruganelli ha ricevuto una bruttissima notizia. Si tratta di un lutto che la moglie di Paolo Bonolis sta vivendo in questo momento. L’opinionista ha deciso di condividere tutto il suo dolore insieme ai suoi fan sui social. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Lutto per Sonia Bruganelli. Nel corso delle ultime ore la moglie di Paolo Bonolis si è ritrovata ad elaborare una triste notizia. Si tratta della scomparsa di un suo caro amico. La stessa opinionista ha deciso di esprimere tutto il suo cordoglio sui social. Tuttavia, numerosi sono stati i messaggi di sostegno e conforto dai parte dei fan.

Di recente Sonia Bruganelli ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista. Infatti, in questa nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, il celebre personaggio televisivo ha preso il posto di Pupo e Antonella Elia.

Al Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli sta dimostrando grande personalità a tutto il pubblico italiano. Nonostante stia ricoprendo il ruolo di opinionista solo da qualche mese, il personaggio televisivo ha già affrontato qualche scontro con Adriana Volpe, Infatti, entrambe hanno dimostrato di avere due punti di vista differenti.

Tuttavia, di recente la moglie di Paolo Bonolis è stata travolta da un terribile lutto. Si tratta della scomparsa di una persona a lei cara, Pier Francesco Parra. L’uomo era un medico chirurgo specializzato in laserchirurgia con il quale la Bruganelli aveva un importante rapporto di amicizia.

Il triste annuncio relativo alla morte del celebre chirurgo è arrivato da lei stessa attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Con queste parole la donna ha voluto rivolgere il suo ultimo saluto al suo caro amico:

Da oggi papà avrai un amico in più li su con te. A noi qui giù lui mancherà tanto… #doctorLaser, per gli altri per noi solo Francesco.