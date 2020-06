View this post on Instagram

Segni particolari bellissssima!! Peccato per l’altezza…🤷🏻‍♀️ ovviamente parlo di me, l’altra è @manilanazzaro io invece sono quella a sinistra 😝 Love you Mani 💖 . . . . #me #fun #manila #friends #love #smile #gratitude #radio #ridere