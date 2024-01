Verona, Luca Chignola muore a soli 19 anni: “Non so proprio farmene una ragione”

Un altro ragazzo ha perso la vita sulle strade italiane. Luca Chignola aveva soltanto 19 anni.

La triste vicenda è accaduta a Torri del Benaco, Luca Chignola si trovava a bordo di uno scooter guidato da un suo amico, quando si sono scontrati contro una vettura. Dopo il violento impatto, il 19enne è stato trasportato con urgenza in ospedale e i medici hanno fatto il possibile per salvarlo. Purtroppo le condizioni di Luca sono apparse gravi sin dall’inizio. Per 2 giorni è rimasto ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale civile Maggiore di Verona. Dopo 24 ore di agonia, il suo cuore si è fermato per sempre.

Gli agenti delle forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda, con lo scopo di ricostruire l‘esatta dinamica del sinistro stradale e chiarire le responsabilità dei conducenti. L’altro ragazzo alla guida del motorino è rimasto ferito in modo lieve. Ad avere la peggio è stato solo Luca.

Il 19enne era molto conosciuto tra la comunità, poiché era il figlio di un ex comandante dei Carabinieri, ormai in pensione. In tanti si sono stretti al dolore della famiglia e hanno salutato il ragazzo con strazianti post sui social. Anche il Primo Cittadino ha voluto esprimere il proprio cordoglio dopo aver appreso la straziante notizia:

Affranto e straziato per il lutto. Conoscevo bene Luca e sono amico di suo padre da quasi 20 anni. Non so proprio farmene una ragione. Sono colpito ed addolorato nel profondo.

Tutte le manifestazioni per l’Epifania previste sono state annullate in segno di lutto cittadino e in rispetto della famiglia del 19enne.

Purtroppo Luca non è l’unica vittima delle strade italiane. Diversi giovani hanno perso la vita in un sinistro stradale nella notte di Capodanno e nei primi giorni dell’anno. Antonello Mochi ha perso la vita a Roma la notte di Capodanno, dopo aver urtato un altro mezzo e aver finito la corsa contro un albero. Aveva 27 anni. Rosario Bruno, un giovane papà che è rimasto per ore incastrato tra le lamiere della sua auto. Aveva 41 anni. Massimo Cocco deceduto a 19 anni mentre andava a lavorare. Si è scontrato contro un’altra vettura, si è ribaltato ed è finito in mare. E Domenico Magri, che ha perso la vita in un drammatico sinistro stradale a soli 22 anni.