Quando le occasioni si fanno importanti, Kate Middleton apre il suo portagioie e tira fuori i gioielli e gli orecchini più splendenti che ha.

Per incontrare il presidente ucraino e sua moglie a Buckingham Palace per esempio la Duchessa di Cambridge ha tirato fuori gli orecchini rielaborati dalla The Saudi Suite, una splendida collezioni di gioielli con zaffiri splendenti che Kate ha avuto in dono dal principe William.

A sua volta, Lady Diana li aveva ricevuto dal marito, il principe Carlo, come regalo di nozze.

Sono uno spettacolo: Kate Middleton li aveva già indossati in passato, un bel modo per celebrare la suocera che è mancata nel 1997.

The Saudi Suite è una parure completa di gioielli che Lady Diana ha indossato tantissime volte, spesso anche tutti insieme.

Dalla collana agli orecchini, che in originale avevano due pendenti mentre Kate Middleton li ha resi più “umili” togliendone uno; Lady Diana adorava gli zaffiri. Infatti anche il suo anello di fidanzamento, pure quello ereditato da Kate Middleton, è una enorme pietra blu.

Anche se Kate Middleton spesso opta per gioielli sostenibili (ultimamente molto vicini ai gusti di Meghan Markle, come quelli del brand Missoma) non si può certo dire che, quando l’occasione lo richiede, non sappia tirare fuori il “brillocco” giusto.

A maggior ragione se è un gioiello appartenuto a Lady Diana e dunque diventa un modo per ricordarla pubblicamente.

Lady Diana e Kate Middleton hanno una cosa in comune: l’amore per i gioielli importanti. E anche se non sappiamo quanto vale la The Saudi Suite (spoiler: parecchio, questo è certo); non è tanto il loro valore economico quanto quello sentimentale che piace a entrambe le Royals.

Per esempio Kate in questo periodo sta indossando spesso una collana molto semplice con i ciondoli con le iniziali dei suoi figli, un gioiello affordable e anche simbolico.

E Lady D. ha indossato parecchie volte il bracciale, la collana o gli orecchini del dono di nozze che le aveva fatto il principe Carlo ai tempi d’oro della loro relazione, anche separati a seconda dell’occasione.

