Kate Middleton non sbaglia un colpo in fatto di stile: amiamo tutti la sua moda chic ed elegante ma allo stesso tempo “responsabile”.

La Duchessa di Cambridge non ha perso occasione per dimostrare a tutti ancora una volta di essere la regina (si fa per dire) della moda responsabile e parsimoniosa.

La moglie del principe William ha indossando non uno, non due, ma ben tre cappotti che aveva già portato in precedenza.

Video credit @theroyalfamilychannel

Ognuno dei tre modelli è firmato da grandi Maison del lusso e rappresenta l’emblema del capospalla sobrio ed elegante, proprio come si addice a un’icona di stile come Kate.

Sì al riciclo, ma con stile

Per la terza tappa del tour Christmas Express in Yorkshire, la Duchessa sceglie un capospalla firmato Hobbs, che aveva già indossato per la prima volta durante una visita in Galles all’inizio di quest’anno.

Il cappotto blu in questione, elegantissimo, è caratterizzato dal doppio petto e bottoncini metallici. Kate Middleton lo ha portato sopra un maglioncino bianco, pantaloni svasati coordinati; e l’immancabile mascherina floreale.

Quel giorno stesso, la Duchessa di Cambridge sfoggia un altro outfit stellare, il cui protagonista indiscusso era il cappotto ceruleo in lana firmato Catherine Walker.

Lo avevamo già avvistato sulla duchessa per la prima volta durante un royal tour in Norvegia nel 2018.

Il cappotto invernale, reso unico dalla tonalità e il design minimal e chic, è stato indossato dalla moglie di William con stivali alti neri e guanti in pelle in coordinati. Che look!

Ma il mood “cappotto super chic ma già utilizzato” poteva essere previsto fin dall’inizio del tour.

Infatti la duchessa si era presentata alla stazione di Euston indossando un bellissimo cappotto lungo verde firmato Alexander McQueen; salendo a bordo del treno reale per la prima delle nove tappe del loro vorticoso royal tour 1.250 miglia.

Il cappotto di McQueen era già stato scelto da Kate Middleton per una visita a Bradford all’inizio del 2020.

Inoltre in occasione dell’avvio del royal tour di questo dicembre, la cognata di Meghan Markle ha abbinato il capospalla verde militare a una sciarpina tartan, anch’essa già indossata in precedenza; più precisamente, nel lontano 2016, simbolo delle quattro stagioni.

Foto: kensingtonroyal