Meghan Markle e il principe Harry in una bellissima foto in bianco e nero: la duchessa del Sussex indossa l'anello e l'orologio della suocera Lady Diana

Meghan Markle ed il principe Harry riescono sempre a far parlare di sé, nel bene e nel male. E lo hanno fatto anche questa volta.

Hanno scelto di attirare l’attenzione con le immagini, condividendo un nuovo ritratto ufficiale. Si tratta del primo da quando hanno lasciato la Royal Family. Uno scatto in cui i due appaiono bellissimi, felici e innamorati.

In occasione dell’annuncio della partecipazione dei Duchi del Sussex, il 20 ottobre, all’evento TIME100 Talks: una serie di conversazioni virtuali con consigli per costruire un mondo migliore.

Video Credit @E!News

La coppia ha diffuso una nuova foto. Una di quelle foto che non si vedevano dai tempi in cui i due erano ancora membri attivi della Royal Family. E che segna davvero una svolta con il passato.

I Duchi del Sussex sono ritratti in un modo davvero speciale. Innanzitutto la foto è in bianco e nero. In secondo luogo, è originale la posizione in cui appaiono i protagonisti.

Meghan Markle è al centro, seduta su una sedia. Sorride e ha lo sguardo fuori campo. Harry, invece, sta in secondo piano, abbraccia la moglie in modo protettivo, e guarda fisso verso l’obiettivo.

Meghan e i gioielli di Lady D

Il fantasma di Lady Diana è ancora presente nella vita di Harry. Non sorprende: d’altronde, la donna, era sua madre.

In molti, però, sostengono che il principe abbia proiettato su Meghan l’immagine della principessa. E, di conseguenza, il bisogno di proteggerla, di farla stare bene, di difenderla dall’attacco dei media.

Entrambe, infatti, sono presenti nello scatto. Meghan, nella foto, e Diana, incarnata nei gioielli che indossa la duchessa: l’anello di acquamarina e l’orologio della principessa del popolo.

L’orologio che la Duchessa del Sussex indossa nello scatto è il modello Tank di Cartier ed è appartenuto a Lady Diana.

Ad essere precisi, è l’orologio che la principessa ricevette dal padre come regalo di compleanno per i suoi 21 anni. Un gioiello a cui la donna era molto affezionata. Il costo? All’epoca 25.000 euro, oggi molto di più; e che Harry ha deciso di donare alla moglie.

Meghan Markle è stata fotografata anche con un anello di acquamarina appartenuto proprio alla suocera. E anche l’anello stesso di fidanzamento è stato realizzato da Harry con due diamanti di proprietà della madre scomparsa.

La duchessa del Sussex ha sfoggiato l’anello per la prima volta il giorno del suo matrimonio, con un abito da sera bianco con scollo all’americana di Stella McCartney.

Ha anche sfoggiato di nuovo la gemma Acquamarina durante un tour reale a Tonga nell’ottobre 2018, anche se la nuova immagine è la prima volta che indossa l’anello al mignolo.

Foto: meghanmarkle_official