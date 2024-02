“È stata lei a farlo, ecco perché” Ferragnez, l’ultima indiscrezione bomba impazza sul web: cosa è emerso nelle ultime ore

Da qualche giorno ormai, non si parla d’altro che della separazione di una delle coppie più amate dagli italiani. Da tempo si parla di loro, per diverse questioni, ma senza dubbio, la loro rottura sta eclissando ogni altro argomento. Ed oggi, arriva un’altra sconvolgente rivelazione sul caso Ferragnez. Infatti, sembra proprio che sia stata Chiara Ferragni a cacciare di casa Fedez. Le voci che circolano sembrano essere molto attendibili, e nel mentre, non è ancora arrivata nessuna conferma o smentita riguardo questa storia.

Fedez e Chiara Ferragni

La tempesta che ha investito, e sta investendo i Ferragnez, ha origini lontane, infatti secondo molti, tutto è iniziato da Sanremo2023. Poi la malattia di Fedez avrebbe fatto riavvicinare la coppia, anche se si vocifera che già in passato i due si erano rivolti ad un avvocato divorzista. La vicenda che vede coinvolta Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata, non ha fatto che gettare benzina sul fuoco. Tanto che il rapper, che all’inizio si è schierato dalla parte della moglie, pian piano si è allontanato prendendo sempre più le distanze da lei e dalle sue aziende.

Ora però, sembra che la tempesta che prima si intravedeva in lontananza abbia scagliato tutta la sua furia sulla coppia. Infatti, secondo il settimanale Oggi, sarebbe stata Chiara Ferragni a cacciare di casa Fedez dopo mesi di sofferenza. Nonostante le storie, le foto e le uscite in pubblico, la coppia a quanto pare, non era più felice da tempo. Ancora nessuna delle due parti rilascia dichiarazioni, ed anche le famiglie preferiscono non dire nulla. C’è anche chi sostiene che questa, sia tutta una trovata pubblicitaria, per distogliere l’attenzione dalle indagini contro Chiara, ma anche Donnamaria si schiera dalla loro parte.

Chiara Ferragni

Fedez ha lasciato casa ormai da diversi giorni, ed anche se non si sa se questa sarà la decisione finale, intanto la Ferragni si è recato in un noto studio legale milanese per essere supportata e consigliata dal miglior avvocato divorzista della città.