La ricetta delle crepes salate è perfetta per risolvere tantissimi problemi a tavola e in cucina. Per cene o aperitivi improvvisati con gli amici, per un antipasto più gustoso, una colazione ghiotta e nutriente, ma anche per la merenda dei bambini, le crepes, dolci o salate, sono sempre la soluzione ideale.

Fonte Pixabay

Le crespelle, meglio conosciute in tutto il mondo con il loro nome francese, crepe, altro non sono che un disco di pasta morbida e sottile, ma non croccante. Si preparano con uova, latte e farina e si cuociono su una superficie caldissima. Da non confondere con i pancake, di origine americana, o le gaufre o i waffle, a seconda se si utilizza il termine francese o il termine inglese. Le crepes sono altro e sono una ricetta tipica della cucina francese, anche se si mangiano in tutta Europa.

Il nome in realtà deriva dal nome latino crispus, che significa arricciato oppure ondulato, o dal termine greco krispos, che significa avvolto o arrotolato. Dal IX secolo la ricetta si è diffusa, all’inizio a base di acqua e vino al posto dell’acqua. In Francia si offrono per la Candelora esprimendo un desiderio quando si girano in padella per cuocere il secondo lato.

Le crepes possono essere dolci o salate. Le dolci si servono con marmellate, confetture, nutella, crema al cioccolato, crema pasticcera, panna, frutta, burro, sciroppi, liquori, frutta secca e molto altro ancora. La più famosa è la crepe suzette, ripiena di salsa all’arancia e con il Grand Marnier. Mentre per le salate possiamo sbizzarrirci, con ricette più antiche o più moderne da leccarsi i baffi. In Italia sono molto diffuse, anche con varianti locali come le miacce della Valsesia o le miasse o le ofele del Canavese e i paradelli della Valtellina.

Ricetta base delle crepes salate

Fonte Pixabay

La ricetta base e tradizionale delle crepes salate in realtà è la stessa di quelle dolci. Perché nell’impasto, a differenza di quanto si è soliti credere, non serve mettere ne il sale ne lo zucchero. Sarà poi la farcitura a dare il gusto salato o il gusto dolce al nostro piatto. Per prepararle non ci vuole poi molto. Non bisogna essere abili chef o avere particolari doti in cucina. Sono decisamente essenziali, una ricetta basic che è sempre bene conoscere, perché versatile e davvero risolve mille problemi.

La preparazione non solo è facile e a prova anche di bambino, ma anche molto veloce. In una mezz’oretta e a un costo davvero bassissimo potete avere la base per mille piatti diversi. Dolci o salati poco importa, come abbiamo visto. Potete letteralmente sbizzarrirvi con le idee!

Gli ingredienti per realizzare delle crepes perfette sono quattro e si riferiscono a una dose di 8 persone, per crespelle dal diametro di 20 centimetri.

3 uova medie

500 ml di latte intero

250 grammi di farina 00

burro

Preparazione

Per prima cosa rompete le uova in una ciotola alta. Mescolate con cura con la forchetta per “fondere” insieme il rosso e il bianco. A questo punto aggiungete il latte a temperatura ambiente. E continuate a mescolare per amalgamare con cura i due ingredienti. Setacciate la farina nella ciotola e con le fruste mescolate per ottenere una crema liscia, omogenea, senza grumi.

Coprite la ciotola con l’impasto con un foglio di pellicola trasparente. Conservate in frigorifero per almeno mezz’ora. Trascorso il tempo necessario, prendete una padella antiaderente oppure una crepiera e ungetela con il burro. Quando è a temperatura, versate dentro un mestolo di impasto per ricoprire tutta la superficie. Dopo un minuto circa, quando i bordi si staccano, girate la crepe con la paletta e cuocete anche dall’altro lato per un minuto. Quando anche il secondo lato avrà preso colore, toglietela dal fuoco e continuate a cuocere le vostre crepes fino a quando non sarà finito l’impasto.

Potete usarle subito, farle riposare un po’ coprendole con della pellicola e anche surgelarle. Tirandole fuori quando ne avete voglia per farcirle come più vi pare. Ma le crepes si possono anche preparare al forno in alternativa.

Tutorial crepes salate

Fonte Pixabay

La ricetta base è davvero molto facile da seguire. Ma se avete bisogno di un video tutorial, per capire in particolare come fare crepes senza grumi o come capire quando è ora di girare le crespelle o come stendere l’impasto nella padella, niente paura.

Che dite, non è la ricetta più semplice che ci sia per stupire tutti con effetti speciali? A far la differenza sarà la farcitura: e allora divertitevi in cucina per ricreare abbinamenti sempre nuovi, partendo ovviamente da quelli più famosi e più popolari.

Crepes salate ripiene per tutti i gusti

Fonte Pixabay

Per grandi e per piccini, per chi ama mangiare piatti ripieni di ingredienti saporiti e per tutti coloro che cercano ricette perfette per ogni occasione, ecco una serie di farciture e di abbinamenti da non perdere. Che ne dite di provarli proprio stasera?

Crepes prosciutto e mozzarella

Dopo aver realizzato le crepes salate come spiegato nella ricetta sopra, procuratevi 300 grammi di prosciutto cotto, 300 grammi di mozzarella, 500 ml di besciamella da preparare con la nostra ricetta, 30 grammi di parmigiano, sale e olio extravergine di oliva.

Quando tutte le crepes sono pronte, stendere su ognuna una fetta di prosciutto cotto e le fettine di mozzarella. Piegatele in 4 parti e mettetele in una pirofila da fono, dove avrete versato la besciamella. Ricoprite con altra besciamella e spolverizzate con parmigiano grattugiato. Fate cuocere a 200 gradi per 15 minuti.

Crepes al forno con sugo

Se al posto di uno spuntino o un aperitivo volete un primo piatto completo, perché non preparare le crepes salate con prosciutto cotto e mozzarella al sugo e al forno? La ricetta base è sempre quella delle crepes. Così come quella del ripieno. Ma dovrete preparare la passata di pomodoro. In un pentolino versate l’olio extravergine di oliva e fate soffriggere uno spicchio d’aglio. A questo punto aggiungete la passata di pomodoro, sale, pepe nero e basilico fresco. E fate cuocere per qualche minuto.

Farcite le crespelle con prosciutto cotto e mozzarella e passata di pomodoro, chiudete a mezzaluna e posizionatele nella teglia da forno, ricoprendo con la passata di pomodoro avanzata. Finite con una spolverata di parmigiana e un po’ di pepe nero. Infornate in forno caldo a 180 gradi per mezz’ora.

Crepes al salmone chiuse a fagottino con erba cipollina

E perché non preparare una ricetta a base di pesce per l’aperitivo con gli amici? Preparate la base delle crepes e cuocetele in padella. A questo punto mescolate 100 grammi di salmone affumicato e un cipollotto tritato finemente. Aggiungete 200 grammi di formaggio cremoso tipo Philadelphia. E poi salate e pepate.

Riprendete le crespelle e ponete una pallina di ripieno al centro, legandole poi come se fossero un fagottino. Usate dei fili di erba cipollina. E servite: si possono mangiare anche freddi!

Abbinamenti per crepes salate vegetariane

Fonte Pixabay

Se a cena o all’aperitivo avete ospiti che non mangiano carne o pesce, ecco che ci sono delle varianti di crespelle assolutamente uniche da mangiare. Vi proponiamo qualche idea.

Crepes ricotta e spinaci

Avrete bisogno di 500 grammi di ricotta vaccina, 500 ml di besciamella con la nostra ricetta light, 50 grammi di parmigiano grattugiato, 300 grammi di spinaci già puliti, 70 grammi di olio extravergine di oliva, 1 spicchio di aglio, sale e pepe nero.

Per prima cosa preparate la besciamella e poi lasciate riposare nella ciotola coperta da pellicola trasparente. Cuocete gli spinaci. Fate scaldare l’olio e l’aglio sbucciato ma intero in padella, mettete gli spinaci, salate e pepate. Fate cuocere per una decina di minuti a fiamma viva.

In una ciotola versate la ricotta, altro olio e salate e pepate. Lavorate con una forchetta, aggiungete gli spinaci, dopo aver tolto l’aglio, e il parmigiano grattugiato. In un piatto mettete la crepe e versate il ripieno di ricotta e spinaci al centro. Chiudetela in quattro. Ricoprite una teglia con la besciamella, posizionate poi sopra le crepes e terminate con la besciamella avanzata e con il formaggio grattugiato. Cuocete in forno a 240 gradi per 6 minuti.

Crepes ripiene al forno con funghi e besciamella

Preparate le crepes e la besciamella. Poi passate ai funghi, che dovrete pulire con cura e lavare sotto acqua fredda corrente. Tagliateli a fettine sottili. Fateli soffriggere nell’olio con uno spicchio d’aglio intero. Aggiungete poi i funghi e fate saltare. Aggiustate di sale e di pepe. Procedete con la cottura dei funghi e aggiungeteli alla besciamella. Posizionate all’interno di ogni crespella la farcitura, chiudete arrotolando a cilindro. Mettete le crepes nella teglia da forno ricoperta con besciamella. Coprite con la besciamella avanzata e delle sottilette, ma anche un po’ di parmigiano grattugiato. Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti.

Crepes alla fonduta

Infine un piatto sicuramente ricco che i vostri commensali ricorderanno per tanto tempo. Per prima cosa preparate l’impasto delle crepes. Ora è il turno della preparazione della fonduta: fate fondere 200 grammi di fontina a dadini con 5 dl di latte e un po’ di sale. Fate sciogliere il formaggio a fuoco basso mescolando di continuo. Lontano dal fuoco aggiungete due tuorli e un po’ di pepe nero, mescolando sempre con cura.

Cuocete le crepes belle calde e posizionatele su un piatto stese o arrotolate su loro stesse con un po’ di fonduta dentro. Coprite con la crema di fontina avanzata. Fate gratinare le crespelle in forno caldo a 200 gradi per 10 minuti.