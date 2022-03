Oggi lo acclamano come un eroe, Juan Carlos Escotet Alviarez si è tuffato in acqua per salvare la sua ragazza. È morto a soli 31 anni

Eroe, con questa parola viene acclamato nelle ultime ore sui social network. Si chiamava Juan Carlos Escotet Alviarez ed era il figlio del famoso banchiere milionario Juan Carlos Escotet Rodriguez.

Il giovane è morto all’età di 31 anni per salvare la vita alla sua fidanzata.

Secondo le notizie diffuse finora, la coppia si trovava su una barca durante una gara di pesca. Improvvisamente la fidanzata Andrea Montero è caduta in acqua, per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine. Ha rischiato di morire annegata e quando il suo ragazzo ha realizzato cosa stava accadendo, non ci ha pensato due volte a gettarsi in acqua per salvarle la vita.

Proprio grazie al suo gesto, oggi la donna è viva. Purtroppo però il giovane è morto a causa dell’elica dell’imbarcazione.

Il padre della vittima è un famoso banchiere venezuelano, presidente della banca Banesco e anche della banca spagnola Abanca.

La coppia avrebbe dovuto sposarsi il prossimo mese, secondo quanto riportato dai giornali locali. Un sogno che purtroppo si è spezzato troppo presto.

Juan Carlos Escotet Alviarez

è morto sul colpo

Non ci sono notizie riguardo le condizioni di salute della ragazza, ma sembrerebbe che l’uomo sia morto sul colpo.

Il suo corpo senza vita è stato già trasportato a Miami e i familiari hanno potuto salutarlo e dargli una degna sepoltura.

Dopo la tragedia, che si è verificata lo scorso 12 marzo, precisamente nell’oceano a Florida Keys, sono state tantissime le persone che hanno pubblicato un messaggio sul web per elogiare il gesto di un giovane intervenuto in aiuto della sua fidanzata. Ci ha rimesso la vita, ma se non si fosse tuffato, sarebbe stata la ragazza a morire annegata. Ed oggi è per tutti un eroe.

Per il momento, la famiglia sta mantenendo l’assoluta riservatezza. Nei prossimi giorni verranno diffuse ulteriori notizie riguardo la dinamica dell’incidente e riguardo le condizioni di salute di Andrea Montero.