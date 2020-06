Pelle perfetta: 10 maschere viso fai da te veloci La maschera viso per una pelle perfetta fai da te funziona? Certo, eccone 10 da provare assolutamente

Maschera viso, quali preferite voi per avere sempre una pelle perfetta a prova di carezze? Possiamo sempre ricorrere al fai da te, con maschere casalinghe da preparare con ingredienti naturali che si prenderanno cura della pelle del nostro volto con semplicità ed efficacia.

La maschera viso dovrebbe essere la nostra migliore alleata di bellezza. Dovremmo sempre averne una pronta all’uso o conoscere le ricette delle maschere fai da te che si possono realizzare con ingredienti naturali facilmente reperibili in ogni casa. A ogni pelle la soluzione ideale per poter essere sempre perfetta, luminosa, giovane, sana e bella, ovviamente. Il bello delle ricette casalinghe è che sono economiche, facili e veloci da preparare anche last minute e soprattutto salutari, senza altri ingredienti non naturali come conservanti, parabeni, siliconi che a lungo andare possono causare danni alla nostra bellezza. E poi sono green!

Il consiglio è quello di prepararle all’occorrenza e nei quantitativi giusti. Non si possono conservare se avanzano e non possiamo realizzarne in grandi quantità per averle sempre pronte. Perché non hanno conservanti al loro interno e gli ingredienti potrebbero presto deperire. Meglio preparare solo quello che ci serve e utilizzarlo subito: tanto le ricette sono così facili e veloci da realizzare che non ci vorrà molto per creare il proprio elisir di bellezza. Utilizzandola subito, poi, potrete sfruttare tutti i benefici degli ingredienti naturali prima che svaniscano.

Ricordatevi, poi, alcune regole prima di fare ogni maschera al viso:

applicate la maschera solo sul viso pulito

lasciate agire la maschera per più di 10 minuti per avere una migliore efficacia

mentre la maschera è in posa rilassatevi , non fate nulla: prendete un giornale o un libro, accendete la musica, guardate un film, ma rilassatevi

, non fate nulla: prendete un giornale o un libro, accendete la musica, guardate un film, ma rilassatevi quando applicate la maschera lasciate liberi gli occhi e la bocca , così da non avere problemi in queste zone delicate del viso

e la , così da non avere problemi in queste zone delicate del viso le maschere vanno rimosse con una spugnetta o con le mani, usando acqua tiepida (ne troppo fredda ne troppo calda)

abbiate cura di rimuovere ogni traccia della maschera, non ne deve rimanere nemmeno un po’

asciugate sempre tamponando con un asciugamano morbido, senza strofinare

morbido, senza strofinare applicate sempre una crema idratante dopo ogni maschera (in linea di massima la crema idratante da giorno andrebbe applicata ogni mattina e ogni volta che eseguiamo uno scrub al viso, mentre la crema idratante da notte ogni sera prima di andare a dormire, per permettere al prodotto beauty di agire in profondità mentre noi dormiamo sonni tranquilli)

Se seguirete con cura i consigli qui riportati e se riuscirete a preparare le ricette fai da te con cura, di sicuro ogni settimana potrete realizzare una maschera viso perfetta per prendervi cura con dolcezza e naturalezza della pelle del vostro volto.

Maschera viso fai da te all’avocado

L’avocado non è solo un frutto esotico ottimo da mangiare e da portare sulle nostre tavole. I benefici dell’avocado per la salute sono noti. E lo sono anche quelli per la bellezza della nostra pelle, che grazie a questo prezioso ingrediente potrà essere nutrita grazie agli acidi grassi essenziali, che le doneranno anche morbidezza e una texture liscia a prova di carezza. Ecco gli ingredienti di cui avete bisogno per creare la maschera viso all’avocado:

un avocado bello maturo

un cucchiaino di miele

qualche goccia di olio di oliva

Preparate tutti gli ingredienti e procedete tagliando prima a metà l’avocado. Ne utilizzerete solo metà: schiacciate il frutto esotico con una forchetta o fatevi aiutare da un frullatore per fare prima. Alla polpa schiacciata dell’avocado aggiungete il miele, ingrediente del quale sfrutterete i suoi poteri idratanti e antibatterici. Aggiungete a questo punto l’olio di oliva e mescolate con cura.

Applicate la crema che avete ottenuto sul viso, con le mani o con un pennello. Lasciate in posa per almeno un quarto d’ora. Poi sciacquate con abbondante acqua tiepida. Noterete subito i risultati.

Maschera viso al kiwi

Se avete in frigorifero dei kiwi molto maturi, che magari hanno un sapore che non vi aggrada, non buttateli assolutamente via. Vi serviranno per preparare la maschera viso al kiwi, per un volto più giovane in pochissimi minuti. Gli ingredienti di questo preparato fai da te sono facilmente reperibili in ogni cucina. Ecco di cosa avrete bisogno:

1 kiwi

1 cucchiaio di miele

yogurt

1 limone

Schiacciate per bene il kiwi per ottenerne una morbida polpa, che andrete a mescolare al miele, a un po’ di yogurt e a qualche goccia di limone appena spremuto. Applicate la crema sul viso con cura, lasciando agire per almeno 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, sciacquate con abbondante acqua tiepida. Passate una mano sul viso e noterete subito un effetto lifting da urlo. E del tutto naturale!

Maschera alla banana per chi ha la pelle secca

Per tutte le donne che hanno une pelle del viso secca, ecco una soluzione semplice da preparare. E che ci libera di quelle banane troppo mature che abbiamo nel frigorifero, che non vogliamo usare per la solita macedonia o il classico banana bread che ci permette di non sprecare questo frutto avanzato. Gli ingredienti per realizzare la maschera alla banana sono pochi ed essenziali:

1 banana matura

2 cucchiai di yogurt

2 cucchiai di miele

1 cucchiaio di olio di oliva

Schiacciate la banana con una forchetta oppure utilizzate il solito frullatore. Dovete ottenere un purè di banana senza grumi o pezzi troppo grandi. Aggiungete a questo punto yogurt, miele e olio di oliva, così da poter contare sulle azioni idratanti e lenitive dei primi due ingredienti e delle proprietà nutrienti dell’ultimo. Applicate la crema così ottenuta sul viso che avete provveduto a detergere. Fate agire per 15 minuti e poi sciacquate con acqua tiepida.

Maschera viso al limone, per una pelle luminosa

Per chi vuole avere un aspetto sempre radioso e un volto luminoso, perché non provare la maschera viso illuminante che sfrutta i benefici del limone? Sicuramente sappiamo che questo agrume è un vero e proprio toccasana. Chi beve ogni mattina appena sveglia un bicchiere di succo di limone e acqua a temperatura ambiente? Possiamo sfruttare le sue potenzialità anche per prenderci cura della pelle del nostro viso. Quello di cui avremo bisogno sono i seguenti ingredienti:

il succo di un limone

1 cucchiaio di miele

Spremete per bene il limone per ottenerne il succo. Poi aggiungete un cucchiaio di miele. Dopo che avete mescolato con cura, applicate questo rimedio sul viso, che prima avrete pulito con cura. Lasciate in posa la maschera per almeno una decina di minuti. Poi risciacquate con acqua tiepida. Prendete un asciugamano, tamponate per asciugare e poi applicate come sempre la crema idratante.

Maschera al cioccolato

Sì, lo sappiamo: siamo così golose che metteremmo il cioccolato dappertutto. È buono da mangiare, da condividere, da assaporare: un vero e proprio comfort food del quale non potremmo mai fare a meno. Ma lo sapete che potete metterlo anche sul vostro volto per poter sfruttare tutti i benefici del cioccolato?

Il cibo degli Dei è noto per le sue proprietà che sembrano davvero miracolose che possiamo sfruttare anche per la pelle del viso. Preparate prima i seguenti ingredienti:

1 cucchiaino cacao in polvere

1 cucchiaino di miele

qualche olio di mandorle dolci

1 cucchiaino di yogurt naturale

Per prima cosa fate sciogliere il miele a bagnomaria. Quando si è sciolto, aggiungete lo yogurt e l’olio di mandorle dolci. Mescolate e unite al composto il cacao: dovrete ottenere un composto privo di grumi, il più possibile omogeneo, che, una volta pronto, andrà applicato sul viso, massaggiando con movimenti circolari. Lasciate in posa per almeno 15 minuti. Poi con una spugna rimuovete dal viso la maschera al cioccolato.

Maschera per il viso alla camomilla

La camomilla non è solo un ottimo ingrediente per una tisana che ci rimette in pace con noi stessi e con il mondo a fine giornata. Di solito si dà ai bambini per calmarsi, ma anche per gli adulti potrebbe risultare un ottimo toccasana. Ma lo sapevate che la camomilla non è utile solo da bere in tisana? Possiamo usare questo fiore anche per preparare delle maschere per il viso che possano allontanare lo stress e la stanchezza che potrebbero essere ben visibili sul nostro volto.

Per preparare la maschera fai da te alla camomilla, preparate i seguenti ingredienti:

1 bustina di camomilla o i fiori di camomilla che si trovano facilmente in erboristeria

1 cucchiaio di farina

acqua

Mettete in infusione in acqua o una bustina di camomilla o i fiori. Fate raffreddare e poi aggiungete anche la farina. Avrete ottenuto una crema che sarà facile da spalmare sul viso. Dovrete lasciare in posa, come al solito, per almeno 15 minuti.

Miele e caffè, per un effetto rigenerante

Il caffè ci dà la forza e la carica ogni mattina. E lo sapete che questo boost lo possiamo sfruttare anche per la pelle del nostro viso? Il caffè è infatti un ingrediente prezioso per prenderci parte di ogni parte del nostro corpo. Sì, anche del viso. Se di solito usate lo scrub al caffè, sappiate che anche la maschera per prendervi cura della pelle del volto può essere decisamente utile per rigenerarvi e ritrovare vigore. Se poi aggiungete anche il miele, allora l’effetto finale sarà decisamente strepitoso.

Per preparare questa maschera viso avrete bisogno di:

2 cucchiaini di caffè macinato

1 cucchiaino di miele

Mescolate semplicemente i due ingredienti, avendo cura che si possano amalgamare bene. Bastano pochissimi minuti sul viso e vedrete che effetto. Potete preparare questa maschera una volta a settimana e vedrete che i risultati saranno immediatamente visibili.

Maschera viso purificante alla mela

Detergere il viso ogni giorno e applicare quotidianamente una crema viso giorno e una crema viso notte non basta per avere una pelle perfetta. Abbiamo bisogno di tanto in tanto di un trattamento d’urto, come una maschera viso purificante. E cosa c’è di meglio che utilizzare i benefici della mela? Si dice che una mela al giorno levi il medico di torno. Ma a quanto pare elimina anche tanti problemi che potrebbero rovinare la bellezza del nostro viso.

Per preparare la maschera fai da te avrete bisogno di:

1 mela

1 cucchiaino di succo di limone

Per prima cosa dovrete togliere la buccia e la parte interna alla mela. Frullate la polpa di una mela bella matura (non importante quale mela, qualunque tipologia abbiate nel vostro frigorifero andrà sicuramente bene). A questo punto aggiungete il succo di un limone appena spremuto. Applicate il composto appena ottenuto sul viso, massaggiando in maniera delicata. Fate agire per una decina di minuti e poi sciacquate con acqua tiepida.

Maschera alla pera

Non sono solo le mele a fare bene. Anche le pere possono essere un vero e proprio toccasana per la pelle del nostro viso. Possiamo utilizzare anche in questo caso ogni tipologia di pera che abbiamo già a casa, magari optando per quelle più mature che magari nessuno mangia perché troppo dolci e troppo succose. Oltre alla pera avrete bisogno anche di altri ingredienti, ecco nel dettaglio cosa dovete preparare:

mezza pera matura

1 cucchiaino di farina di mandorle

1 cucchiaio di panna

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Sbucciate per prima cosa la pera, eliminando le parti interne. E poi provvedete a schiacciare la polpa con una forchetta o a frullarla con l’aiuto del frullatore. Aggiungete poi la farina, la panna e l’olio. Otterrete così un composto omogeneo che dovrete applicare sul viso per almeno 15 minuti. Al termine della maschera, risciacquate con acqua tiepida e godetevi subito il risultato.

Maschera viso alle fragole

Infine, per chi non vuole solo avere una pelle liscia e morbida al tatto, ma anche dal profumo dolce e delicato, che ne dite di usare le fragole? Sono ottime per una maschera viso nutriente e che possa dare morbidezza alle pelle del volto. Per preparare questa “ricetta di bellezza” avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

qualche fragola matura

1 cucchiaio di yogurt o un po’ di latte in alternativa

1 cucchiaio di miele

Pulite per bene le fragole e frullatele con cura. Aggiungete poi gli altri ingredienti, mescolando con cura per poter ottenere un composto omogeneo da stendere sulla pelle del viso. Lasciate agire per almeno un quarto d’ora e poi sciacquate con cura, asciugando bene tamponando con un asciugamano pulito e morbido.