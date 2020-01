Sanremo 2020, cosa mangiare mentre si guarda il Festival Sanremo 2020, cosa mangiare mentre si guarda il Festival? Ecco una serie di idee per chi vuole unire musica e gusto

Sanremo 2020, lo guarderete? Sicuramente una sbirciatina ogni tanto la darete, se non altro per vedere i vostri artisti preferiti che sono in gara o che sono ospiti. O per poter fare gossip il giorno dopo al lavoro. Cosa mangiare mentre si guarda il Festival?

Il Festival della Canzone Italiana ci terrà compagnia, se vorremo seguirlo, dal 4 all’8 febbraio 2020. Amadeus ha annunciato il cast di cantanti in gara e gli ospiti, con Tiziano Ferro presente tutte le sere anche per presentare il nuovo documentario in onda su Prime Video. Tra polemiche sulle presenze femminili e sui cantanti invitati, tutto è pronto.

Se molti hanno il loro rito per seguire il Festival di Sanremo, ecco che Deliveroo il servizio di food delivery che consente di ordinare i propri piatti preferiti da tanti ristoranti, lancia l’iniziativa pensata per vedere con amici e parenti il festival. Ci sono dei veri e propri menu dedicati con uno speciale kit da giurato, per giocare a votare gli artisti in gara.

Il kit sarà disponibile in esclusiva a Milano sulla piattaforma di Deliveroo da martedì 4 fino a domenica 9 febbraio. E se volessimo pensarci a casa preparando qualche stuzzichino per seguire il programma?

Ecco una serie di ricette che consigliamo per seguire Sanremo:

